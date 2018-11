TV Lampertheim löst Pflichtaufgabe

Erbach.Die Handballer des TV Lampertheim erledigten die Aufgabe beim Tabellenvorletzten SV Erbach glanzlos, aber mit 31:24 souverän – und haben ihre Punktebilanz auf 13:7 ausgebaut. Dadurch sind sie auf Tabellenplatz vier der Bezirksoberliga geklettert. „Das liest sich jetzt schon ganz ordentlich“, meinte TVL-Trainer Achim Schmied nach dem Erfolg im Heppenheimer Stadtteil. „Aber das Spiel hier sollten wir nicht überbewerten. Uns haben 10, 15 Minuten, in denen wir gut gespielt haben, gereicht. Gegen andere Gegner wäre das zu wenig.“

Schmied ließ von Beginn an mit einer Manndeckung gegen Erbachs Spielertrainer Nemanja Skrobic agieren. „Das hat gut geklappt. Er hatte zwar dennoch ein paar gute Aktionen, hat sich aber später auch Würfe genommen, die man normalerweise nicht nehmen sollte. Insgesamt war er kein Faktor, auch weil seine Nebenleute nicht genügend Qualität hatten“, erkannte der TVL-Coach, der seiner Abwehr insgesamt ein gutes Zeugnis ausstellte. „Zumindest über weite Strecken der ersten Hälfte.“

Überraschenderweise begann Lampertheim mit einer recht jungen Aufstellung: Mit Jonas Gaebler, Felix Nieter und Nils Lochbühler schenkte Schmied der jungen Garde Vertrauen, „die das auch mit einer sehr guten Leistung dankte“, freute sich der Trainer. Besonders die Vorstellung von Gaebler auf der Spielmacherposition gefiel ihm: „Das hat der Junge richtig gut gemacht, nachdem er in den letzten Wochen doch nicht so richtig zum Zuge kam.“

Die Spargelstädter führten nach zweieinhalb Minuten bereits mit 3:0 und die Zuschauer in der Erbacher Mehrzweckhalle verstummten bereits. Zwar gelang dem SVE beim 4:4 noch einmal der Ausgleich, aber in der Folge übernahm Lampertheim mehr und mehr das Kommando, setzte sich auf 10:6 (15.) und 15:8 (23.) ab. Die 18:10-Führung zur Pause war bereits die Vorentscheidung. „Bei allem Respekt vor den Erbachern. Aber wenn wir solide spielen, dann haben sie einfach nicht die Mittel, uns zu schlagen“, meinte Schmied beim Gang in die Kabine. Und er sollte Recht behalten. Seiner Mannschaft reichte sogar eine unterdurchschnittliche Leistung, um die Punkte ins Ried mitzunehmen. „Gut war das wahrlich nicht, was wir hier in der zweiten Hälfte abgeliefert haben“, betonte der TVL-Coach.

Schmied fordert Steigerung

Erbach verkürzte auf 15:21, geriet dann in doppelter Unterzahl beim 15:25 aber erstmals mit zehn Toren ins Hintertreffen (43.). „Danach leisteten wir uns einige Unkonzentriertheiten und waren auch in der Chancenverwertung nicht mehr konsequent“, erkannte Schmied, der seiner Mannschaft aber keinen Vorwurf machen wollte: „Gemeckert wird nach so einem Spiel nicht. Es ist einfach schwer, die Konzentration hochzuhalten. Klar ist aber auch, dass wir am kommenden Wochenende in eigener Halle so nicht auftreten sollten“, blickte Schmied gleich wieder nach vorne: Dann kommt das Schlusslicht TuS Griesheim in die Jahnhalle. „Dass wir das gewinnen sollten, ist klar. Aber bitte auch mit einer besseren Leistung.“

TVL-Tore: Zielonka (8/5), Bohrmann (6), Eschenauer, Redig (je 4), König (3), Gaebler, Nieter (je 2), Deissler, Emmerich (je 1). me

© Südhessen Morgen, Dienstag, 27.11.2018