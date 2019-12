TV Lampertheim mit klarer Vorgabe

Lampertheim.„Wir haben etwas gutzumachen“, erklärt Achim Schmied, Trainer des Handball-Bezirksoberligisten TV Lampertheim. Und das im Auswärtsspiel am Sonntag um 15.45 Uhr bei der MSG Roßdorf/Reinheim gleich in zweierlei Hinsicht: Zum einen fordert der Übungsleiter eine Reaktion nach der ärgerlichen 24:29-Heimniederlage gegen die HSG Weschnitztal vom vergangenen Wochenende, „als wir wirklich nicht gut waren“ – und zum anderen ist da noch das letzte Match gegen Roßdorf, das so nicht stehen bleiben soll.

Rechnung offen

Im Februar diesen Jahres fuhren die Lampertheimer auch als haushoher Favorit zur MSG Roßdorf/Reinheim und kassierten eine bittere 27:33-Niederlage. „So etwas darf uns nicht noch einmal passieren“, betont Schmied. Zumal die Gastgeber in diesem Jahr noch überhaupt kein Bein auf den Boden bekamen, punktlos am Tabellenende stehen und ihre Spiele meist deutlich verloren haben. Beim letzten Aufeinandertreffen war die MSG wenigstens noch Drittletzter.

„Ganz klar: Das ist ein Pflichtsieg für uns“, lässt Schmied keine Zweifel aufkommen. „Wir fahren da hin und wollen mit einer konzentrierten Leistung von Beginn an für klare Verhältnisse sorgen. Das muss unser Anspruch sein.“

Abzuwarten bleibt zwar, ob die Roßdorfer Verstärkung aus der ersten Mannschaft erhalten, „aber darauf haben wir keinen Einfluss und entsprechend müssen wir uns damit nicht beschäftigen. Wir müssen uns auf uns und unsere Leistung konzentrieren“, fordert der TVL-Trainer gegenüber dem Auftritt gegen Weschnitztal wieder mehr Dynamik im Angriff und Konsequenz in der Deckung.

Nicht allzu gut lief allerdings die Trainingswoche der Spargelstädter: Am Dienstagabend konnte Schmied gerade einmal sechs Spieler begrüßen, gegen Ende der Woche entspannte sich die Situation etwas und zum Spiel hofft er, dass bis auf die beiden Langzeitverletzten Michael Redig und Frederik Saul alle Mann an Bord sind. „Wir werden auf jeden Fall einen schlagkräftigen Kader haben“, ist er überzeugt.

Mit den erhofften Auswärtspunkten würden die Lampertheimer ihren vierten Tabellenplatz untermauern und den Boden für ein echtes Spitzenspiel am vierten Advent bereiten.

Dann kommt noch der aktuelle Tabellenzweite Crumstadt/Goddelau in die Lampertheimer Jahnhalle: „Gewinnen wir in Roßdorf, dann haben wir einen tollen Jahresabschluss und die Chance, uns noch weiter nach vorne zu schieben“, sieht Schmied das Klassement unter den ersten Vier noch extrem nah beisammen.

Spitze im Blick

Die HSG Langen führt die Liga mit 19:3 Punkten an, dahinter folgen punktgleich Crumstadt und Lorsch (18:4) und dann Lampertheim (16:6). An diesem Wochenende spielen die Lorscher gegen Langen und entsprechend lässt einer von beiden auch noch Punkte. „Da vorne ist noch viel möglich, am Ende wird oben stehen, wer die wenigsten Zähler unnötig abgibt“, so Schmied. „In Roßdorf darf einfach nichts anbrennen.“ me

© Südhessen Morgen, Samstag, 14.12.2019