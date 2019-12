TV Lampertheim steht komplett neben sich

Lampertheim.Als Matthias Zielonka 150 Sekunden vor dem Ende zum 27:25 traf, schien der Favorit doch noch mit einem blauen Auge davongekommen zu sein. Doch weit gefehlt: Nach drei schnellen Gegentoren hieß es 27:28 (15:14) und die Handballer des TV Lampertheim hatten tatsächlich als erste Mannschaft in dieser Saison gegen das Schlusslicht MSG Roßdorf/Reinheim II Punkte gelassen. „Das ist extrem bitter“, war TVL-Trainer Achim Schmied fassungslos.

Dabei zeigte sich Schmied durchaus selbstkritisch: „Ich habe einige Dinge ausprobiert, die kläglich gescheitert sind“, gibt er zu, schiebt aber auch nach: „Wann soll ich etwas probieren, wenn nicht gegen den punktlosen Letzten?“ Angesichts der Schlussphase war er auch noch lange nach dem Spiel ratlos.

„Ich dachte auch, dass nach dem Tor zum 27:25 die Sache doch noch gut ausgegangen ist. Danach haben wir uns im Angriff aber Würfe erlaubt, die wir noch nie genommen haben. Wir haben das nicht diszipliniert zu Ende gespielt. Diese Fehler haben wir noch nie gemacht.“

Taktischer Plan geht schief

Schmied setzte in den letzten Minuten – wie so oft in den Vorwochen erfolgreich praktiziert – auf das taktische Mittel des siebten Feldspielers, „was diesmal völlig nach hinten losgegangen ist“.

Die Niederlage hatte sich Lampertheim aber nicht erst in der Schlussphase zuzuschreiben. Es war schon in der ersten Hälfte der Wurm drin, die Spargelstädter waren nachlässig im Abschluss, vergaben reihenweise beste Chancen. Dadurch wuchs beim krassen Außenseiter der Glaube an die Sensation. „Wenn wir mit sieben Toren Vorsprung in die Pause gehen – was absolut drin war – dann ist das Spiel entschieden. So aber leisten wir uns Fehler und machen den Gegner stark“, sagte Schmied.

Dazu kamen ungewohnte Fehler im Spielaufbau, die Roßdorf über Patrick Dold immer wieder zu Kontertoren nutzte. Aber nicht nur der Angriff erwischte einen schlechten Tag, auch in der Defensive patzte der TVL, war über die Halbpositionen extrem anfällig. Trotz der vielen Fehler war Lampertheim bis zuletzt immer auf Augenhöhe und beim 27:25 wie eingangs erwähnt sogar auf der Siegerstraße, um dann am Ende doch noch mit leeren Händen dazustehen.

„Roßdorf ist einfach keine Mannschaft, die uns liegt“, erinnert Schmied an die vergangene Saison, als er mit seinem Team ebenfalls dort verlor. Aber ein Gutes hat die Niederlage dann doch: „Am nächsten Wochenende im Heimspiel gegen Crumstadt erwartet nun niemand etwas von uns“, meint der TVL-Coach mit einem Tick Sarkasmus vor dem Verfolgerduell gegen den Tabellenzweiten.

TVL-Tore: Eschenauer (5), Zielonka (5/2), Glanzner, Pfendler (je 4), Nieter, Karb (je 2), König, Deissler, Kühr, Lochbühler, Fröhlich (je 1). me

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.12.2019