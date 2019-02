TV Lampertheim stoppt die Talfahrt

Lampertheim.Der Druck ist wieder etwas aus dem Kessel: Nach vier Niederlagen zum Jahresbeginn feierten die Handballer des TV Lampertheim einen 28:24 (9:12)-Erfolg bei der ESG Erfelden und haben damit die Talfahrt in der Bezirksoberliga vorerst gestoppt. TVL-Trainer Achim Schmied machte nach der Partie aber eine etwas merkwürdige Stimmung bei seiner Mannschaft aus: „Richtig zufrieden war niemand. Es war eher eine Art Erleichterung, dass man doch noch gewinnen kann“, so der Coach, der auch überzeugt ist: „Das können wir deutlich besser, aber das Wichtigste war, dass wir die Punkte geholt haben.“

Die Spargelstädter haben damit ihren sechsten Platz gehalten und haben drei Punkte Vorsprung auf den Siebten HC VfL Heppenheim. „Nach hinten darf uns nichts passieren. Wir müssen jetzt in den nächsten Wochen schauen, dass wir unsere Leistung wieder stabilisieren und uns etwas nach vorne arbeiten“, sieht er durchaus noch Luft nach oben – spielerisch wie tabellarisch.

„Abstimmung hat nicht gepasst“

Der Start in Erfelden ging gleich mal richtig daneben: Mit 1:4 lag der TVL nach sieben Minuten hinten, weil die Deckung nicht so stand wie erhofft. „Das hatten wir uns anders vorgestellt und auch anders trainiert“, so Schmied. Über 3:6 und 5:9 (18.) lief Lampertheim bis zum 9:12 zur Pause immer einem knappen Rückstand hinterher. „Dafür war aber nicht nur die Deckung, sondern in erster Linie der Angriff verantwortlich. Wir haben viel zu viele technische Fehler fabriziert. Das war schon schlimm. Auch die Abstimmung hat nicht so gepasst“, bemängelte Schmied.

Nach dem Seitenwechsel ließ er etwas defensiver decken und im Angriff wurde Lampertheim immer sicherer. Das lag vor allem auch an zwei Akteuren, die sich überaus treffsicher erwiesen: Michael Redig und Martin König waren nicht zu stoppen und kamen zusammen auf 17 Treffer. „Sie wurden aber auch von ihren Nebenleuten gut in Szene gesetzt. Es war eine Teamleistung, die uns aus dem Tal herausgebracht hat“, erklärte der Trainer.

Frederik Saul ist zur Stelle

Ein Sonderlob hatte Schmied dabei auch für seinen Torhüter Frederik Saul parat, der einige hochkarätige Chancen der Gastgeber zunichte machte und zudem vier Siebenmeter parierte: „Er war ein richtig guter Rückhalt. Diese Unterstützung war dringend notwendig und zeigt, dass wir das heute als Team gelöst haben“, freute sich Achim Schmied.

Beim Stande von 24:22 parierte Saul einen ganz wichtigen Strafwurf und im Gegenzug erhöhte Martin König zum 25:22 (56.). „Damit hatten wir die wichtigen Punkte gegen einen unbequemen Gegner eingefahren“, war auch dem TVL-Trainer die Erleichterung anzumerken.

TVL: Redig (10), König (7), Karb, Glanzner (je 3), Zielonka (3/2), Eschenauer (2). me

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.02.2019