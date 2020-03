TV Lampertheim verliert Platz vier

Bensheim.Das Verfolgerduell der Handball-Bezirksoberliga war spannend, von viel Tempo und Kampf geprägt, aber nur selten hochklassig. Besonders der TV Lampertheim blieb bei der 31:37 (15:18)-Niederlage bei der HSG Bensheim/Auerbach einiges schuldig. „Wir haben viel zu viele Fehler fabriziert“, ärgerte sich TVL-Trainer Achim Schmied nach der Niederlage, durch die die Spargelstädter auch noch Rang vier an den Aufsteiger aus Bensheim abgeben mussten.

Kuch überragt bei HSG

„Bensheim hat verdient gewonnen“, redete Schmied nach der Schlappe gar nicht lange um den heißen Brei herum. „Es gab eigentlich nichts Überraschendes, aber wir konnten unsere Vorgaben nicht erfüllen“, musste der Trainer unter anderem zwölf Gegentreffer notieren, die aus der schnellen Mitte der Gastgeber resultierten – und damit genau aus der Situation, die er im Vorfeld immer wieder angesprochen hatte. Allerdings gab Schmied auch zu: „Bensheim hat das schon richtig gut gemacht.“

Ein weiterer Faktor für die Niederlage war sicherlich die Gala-Vorstellung von HSG-Akteur Philipp Kuch, der nicht nur selbst zehn Treffer markierte – obwohl immer wieder in Manndeckung genommen –, sondern auch noch als Vorbereiter glänzte. „Ihn haben wir nie in den Griff bekommen“, so der TVL-Coach. Dass die Lampertheim zudem schon in der ersten Hälfte auf Matthias Zielonka und Tim Pfendler verletzungsbedingt verzichten mussten, kam erschwerend hinzu: „Das sind zwei absolute Leistungsträger bei uns. Die beiden waren nicht zu ersetzen“, erklärte Schmied, wollte das aber auch nicht als Entschuldigung verstanden wissen: „Wir haben nicht das gespielt, was wir können. Weder im Angriff noch in der Abwehr.“

Dabei stand die Defensive zumindest über weite Strecken noch ganz ordentlich – das eher schwache Rückzugsverhalten einmal ausgenommen. Gegen den Bensheimer Positionsangriff agierte Lampertheim recht ordentlich, weshalb sich eine offene Partie entwickelte, in der der TVL beim 8:7 und 9:8 (16.) auch zweimal vorlegte. Auch als die Bensheimer kurz nach dem Seitenwechsel auf 19:15 erhöhten, gab sich Lampertheim noch nicht geschlagen, egalisierte zum 23:23 (41.) und bis zum 27:27 (48.) war kein Sieger vorherzusagen.

Doch dann riss der Faden bei den Spargelstädtern völlig: Bensheim/Auerbach zog über 29:27 und 32:29 bis zum 37:31-Endstand davon, Lampertheim fand überhaupt kein Mittel mehr. „Da sind bei uns alle Dämme gebrochen“, so Schmied. Die Deckung verschob nicht mehr, im Angriff wurden Bälle leichtfertig vergeben und die Gastgeber nutzten diese Fehler eiskalt. „Es war wirklich kein überragendes Spiel“, meinte im Anschluss auch HSG-Trainer Moritz Brandt. „Aber es war Kampf pur. In den letzten zehn Minuten haben wir Vollgas gegeben und uns den Sieg geholt“, jubelte er. „Das Tempo hat heute den Unterschied ausgemacht“, so Brandts Bilanz, die auch Schmied genauso unterschreiben konnte.

HSG-Tore: Kuch (10), Göbel (9/3), Kleber (6), Schader (5), Friedrich (2), Ehret, Eberle, Zimmermann, Hartmann, Kester (je 1).

TVL-Tore: Eschenauer (8), Glanzner (7), Redig (5), Karb, Gaebler, Fröhlich (je 2), Nieter (2/1), König, Pfendler (je 1), Zielonka (1/1). me

