TV Lampertheim zittert Sieg ins Ziel

„In der Pause haben wir uns dann vorgenommen, in der Abwehr weiter so gut zu arbeiten. Dann hätte Erbach keine Chance gehabt. Aber leider hat das nicht so ganz geklappt“, musste Schmied mitansehen, wie der Vorsprung nach der höchsten Führung beim 18:9 (38.) allmählich wieder schmolz. Die Gastgeber kamen zu einigen leichten Toren gegen die nun nicht mehr so sattelfeste Defensive der Spargelstädter.

Zwei Zeitstrafen kurz vor Ende

Beim 20:16 war Lampertheim nur noch vier Tore vorne und noch waren zehn Minuten zu spielen. Ganz eng wurde es in den letzten zweieinhalb Minuten, als Matthias Zielonka und Michael Redig zeitgleich eine Zeitstrafe erhielten und dann auch noch Nicolas Glanzner runter musste. Aber mit nur noch drei Feldspielern agierte der TVL überlegt und ballsicher und rettete schließlich den Sieg über die Zeit.

SVE-Tore: Müller (9/5), Roßmann, Weis (je 3), Röder, Hörr (je 2), Lies, Buschendorf (je 1).

TVL-Tore: Redig (6), Deissler, Zielonka, Nieter, Karb (je 3), Eschenauer (2), Glanzner, Gaebler, Lochbühler, Emmerich (je 1). me

