Lampertheim.Die Derbys zwischen dem TV Lampertheim und dem HC VfL Heppenheim waren in der Vergangenheit häufig enge, hart umkämpfte Spiele. Doch diesmal präsentierte sich der TVL als Stimmungskiller: Die Bezirksoberliga-Handballer aus der Spargelstadt fertigten die Kreisstädter mit 35:25 (17:13) ab und ließen kaum Spannung aufkommen.

Dass die Lampertheimer in der Hans-Pfeifer-Halle so dominant auftraten, gefiel natürlich ihrem Trainer Achim Schmied: „Das war eine richtig gute Leistung von uns und was ich besonders hervorheben muss, ist, dass wir es erstmals in diesem Jahr geschafft haben, ein Spiel richtig souverän zu gestalten“, bilanzierte der Coach. Dabei hatte er im Vorfeld eindringlich vor Heppenheim gewarnt und selbst in der Pause rechnete er noch mit energischer Gegenwehr der Gäste: „Aber meine Jungs haben da gar keine Zweifel mehr aufkommen lassen.“

Gar nicht zufrieden war natürlich HC-VfL-Trainer Timo Leister. „Man darf hier natürlich verlieren, aber nicht in dieser Art und Weise“, bemängelte er zahlreiche technische Fehler und im zweiten Abschnitt ein fehlendes Aufbäumen.

Michael Redig tastet sich heran

Dabei entwickelte sich in der ersten Hälfte noch eine offene Partie, auch weil Lampertheim in der Anfangsphase in der Deckung noch die nötige Kompaktheit vermissen ließ und gleichzeitig einige gute Möglichkeiten im Angriff vergab. „17 Tore in einer Hälfte sind zwar eigentlich okay, aber wir hatten Gelegenheiten für 20, 21 Treffer“, so Schmied, der aber mit dem Defensivverhalten nach dem 10:10 schon zufrieden war: „Da haben wir uns dann wieder einige Bälle erkämpft und sind erfolgeiche Konter gelaufen.“

Zudem erwischte Tizian Karb wieder einen Sahnetag: Der Lampertheimer Außen ist seit Wochen in bestechender Form, verwandelt seine Chancen mit traumwandlerischer Sicherheit. „Er ist eine Bank und man merkt es natürlich auch bei den anderen Spielern. Wenn Tizian halbwegs frei ist, dann bekommt er die Bälle. Man weiß einfach, dass er was daraus macht“, lobt Schmied die Form seines Außens, der diesmal aber sogar drei Treffer aus dem Rückraum markierte. „Wenn es läuft, dann läuft es“, schmunzelt Schmied. Am Ende kam Karb auf zehn Treffer und war damit einer der Garanten für den sicheren Heimsieg. Nur sporadisch wirkte indes Michael Redig bei seinem Comeback nach dem langen Ausfall wegen des Risses der Strecksehne im Daumen mit. Da er in der Woche zuvor wegen einer Erkältung nicht trainieren konnte, kam er nur ein paar Minuten zum Einsatz, um anderen Akteuren Zeit zum Verschnaufen zu verschaffen. „Insgesamt war das aber eine richtig schöne Teamleistung“, fand Schmied. „Wichtig war, dass wir viel Wechseln und damit das Tempo hochhalten konnten. Unser Kader war in der Breite stärker besetzt als der der Heppenheimer“, so der Übungsleiter.

Die Lampertheimer setzten sich im zweiten Abschnitt schnell auf 19:13 ab und nach dem 27:20 (47.) steckten die Gäste bereits auf. „Das wirkte, als ob sie die Lust verloren hätten“, so der TVL-Coach. Sein Kollege Leister bestätigte dies: „Wir haben viel zu früh den Kopf in den Sand gesteckt und uns ergeben.“ Beim 32:22 (54.) führten die Gastgeber erstmals mit zehn Treffern und hatten zu diesem Zeitpunkt.

Durch den Sieg verteidigte Lampertheim Rang vier und geht „mit einem guten Gefühl“, so Schmied, in die kurze Fastnachtspause. Danach kommt mit dem Spiel bei der HSG Bensheim/Auerbach das nächste Derby. „Das wird dann sicherlich eine engere Kiste“, ist der TVL-Trainer überzeugt, dass der Liga-Fünfte seine Mannschaft vor eine größere Herausforderung stellen wird als Heppenheim.

TVL-Tore: Karb (10), Eschenauer (8), Glanzner (4), Pfendler (3), Nieter (3/3), König, Zielonka (je 2), Fröhlich, Deissler, Michael Redig (je 1). me

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.02.2020