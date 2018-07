TVL baut Nachwuchsförderung aus

Anzeige

An 18 Abenden erhielten die Teilnehmer Einblick in die Philosophie im Kinder- und Jugendfußball sowie die Organisation, Planung und Steuerung von Trainingseinheiten. Außerdem wurden die angehenden Lizenzinhaber in aktuellen Trainingsmethoden geschult. Am Ende der Unterrichtseinheiten folgte eine eintägige theoretische und praktische Prüfung. Gut vorbereitet konnten sämtliche Trainer ihre Prüfungen erfolgreich ablegen. Somit sind in der kommenden Spielzeit in der Fußballabteilung des TV Lampertheim im Jugendbereich insgesamt 16 Lizenzinhaber aktiv. Sie bieten ein speziell auf die Bedürfnisse der jungen Fußballer zugeschnittenes Training an. Davon sollen künftig auch wieder die Seniorenmannschaften profitieren. Die fußballerische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen stand beim TVL immer im Vordergrund. Die Trainerlizenz erfolgreich abgelegt haben: Rainer Foß, Axel Ernst, Sascha Andel, Peter Hecher, Nils Wetterauer, Andreas Kurpiers, Emily Reichert, Abdelaziz Said, Aiman Bnshi und Frank Mackenroth. Im Aufbaubereich von der D- bis zur A-Jugend wird der Turnverein mit jeweils einer Mannschaft die Qualifikationsrunde antreten. Im Grundlagenbereich geht der Verein mit zwei E-Juniorenteams, zwei F-Juniorenmannschaften und einer G-Junioren-Mannschaft in die Saison.

Wichtiger als der sportliche Erfolg ist im Grundlagenbereich bei den E- bis G-Junioren der Spaß am Fußball. Im Vordergrund stehen vielseitige Spielformen und Bewegungsangebote, die eine interessante und spaßige Trainingseinheit ermöglichen sollen. fh

Freitag, 20.07.2018