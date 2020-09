TVL bringt Kindern das Leistungsturnen nahe

Lampertheim.Auch in Corona-Zeiten ist die Abteilung Turnen des TV Lampertheim (TVL) sehr aktiv, wenn es darum geht, potenziellen Nachwuchssportlern die Freude am leistungsorientierten Turnen näher zu bringen. Deshalb wurde kürzlich ein Schnuppertraining für Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren durchgeführt. Schon früh zeigte sich an den zahlreichen Voranmeldungen ein großes Interesse, so dass die insgesamt 33 Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt werden mussten.

Zunächst waren die Jahrgänge 2015/16 in Begleitung von je einem Elternteil an der Jahnhalle erschienen. Anschließend war dann die zweite Gruppe der Jahrgänge 2013/14 an der Reihe. Unter entsprechenden Corona-Regeln und nach einer kurzen Einweisung konnten sich die Kinder unter Aufsicht und Mithilfe der TVL-Aktiven an Schwebebalken, Reck und Boden ausprobieren. Die Erwachsenen durften auf der Tribüne Platz nehmen, um dem Nachwuchs zuzusehen. Anschließend wurden die Eltern darüber informiert, welche Anforderungen an Kinder und Eltern gestellt werden, falls man sich fürs Leistungsturnen entscheidet.

Am Ende eines anstrengenden Nachmittages konnte das Team des TVL mit der Veranstaltung zufrieden sein. „Man hat gesehen, dass viele Kinder noch näher an das Leistungsturnen herangeführt werden konnten und einige Potenzial haben. Wir sind deshalb zuversichtlich, weitere Kinder für das leistungsorientierte Turnen gewinnen zu können“, so Vanessa Ihrig. red

