TVL dreht wieder auf

Lampertheim.Der TV Lampertheim hat in der Handball-Bezirksoberliga wieder gezeigt, zu was er in der Lage ist. Nachdem es vor Weihnachten Niederlagen hagelte und unter anderem bei Schlusslicht Roßdorf verloren wurde, präsentierten sich die Spargelstädter im Heimspiel gegen den Tabellenführer HSG Langen wieder von ihrer besten Seite. Mit 27:24 (9:14) gewann das Team von Trainer Achim Schmied und brachte den Gästen, die dadurch auf Rang zwei hinter Crumstadt/Goddelau zurückfielen, die zweite Saisonniederlage bei. Die erste kassierte Langen am ersten Spieltag: gegen den TV Lampertheim.

„Man kann schon sagen, dass uns Langen liegt“, meint Schmied. „Aber man muss sich natürlich schon fragen, warum wir solch eine Leistung gegen andere Gegner nicht annähernd gebracht haben“, so der Coach und beantwortet die Frage dann auch gleich selbst: „Das ist eine reine Kopfsache. Heute hat es in Angriff und Abwehr über weite Strecken gepasst – und wir haben die richtigen Lösungen gefunden.“

Schon in der ersten Viertelstunde war Lampertheim spielerisch überlegen, schaffte es aber noch nicht, dies in eine deutliche Führung umzumünzen. Im Gegenteil: Nach dem 8:6 (16.) drehten die Gäste auf und erspielten sich zur Pause eine Fünf-Tore-Führung (14:9). Dabei war eine eigentlich positive Personalie nicht der erhoffte Rückhalt: TVL-Torhüter Frederick Saul gab nach langer Verletzungspause sein Comeback, wirkte aber oftmals nicht glücklich.

„In der Pause habe ich allen noch einmal eingebläut, dass wir das deutlich besser können“, erklärt Schmied. Und tatsächlich präsentierte sich Lampertheim in der Folge in allen Mannschaftsteilen verbessert: Aus einer stabilen Defensive heraus ging man ins Tempospiel und beim 15:15 (43.) war schon wieder der Ausgleich hergestellt. Bestnoten verdiente sich Jonas Gaebler auf der vorgezogenen Abwehrposition: „Er hat hervorragend gedeckt“, lobt Schmied, „aber insgesamt war das eine super Leistung und auch vorne waren wir nicht mehr so nachlässig.“

Ab dem 19:17 (51.) führten die Spargelstädter immer, bauten den Vorsprung auf 24:20 (56.) aus und ließen sich auch nach dem 25:23 90 Sekunden vor dem Ende die Butter nicht mehr vom Brot nehmen.

Redig und Pfendler fehlen

„Sicherlich spielte uns in die Karten, dass Langens bester Spieler Dennis Oldenburg krankheitsbedingt fehlte. Aber wir hatten auch genug Ausfälle, unter anderem Michael Redig und kurzfristig auch noch Tim Pfendler, so dass das sich nichts gibt. Wir haben mit einer starken Leistung verdient gewonnen“, bilanzierte Schmied.

TVL-Tore: Glanzner (10), Matthias Zielonka (6/2), Eschenauer (4), Karb, Fröhlich (je 3), König (1). me

