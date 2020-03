TVL entzaubert Erbach sehr schnell

Lampertheim.Im Vorfeld hatte Achim Schmied, Trainer des Handball-Bezirksoberligisten TV Lampertheim, gemahnt, den Tabellenelften SV Erbach „auf gar keinen Fall zu unterschätzen“. Und seine Spieler scheinen gut zugehört zu haben: Mit einer starken Teamleistung fertigten die Spargelstädter das Team aus dem Heppenheimer Stadtteil ab, gewannen auch in der Höhe verdient mit 34:21 (20:12).

„Erbach war in seinen Möglichkeiten heute sehr begrenzt, wir hingegen haben wirklich gut gespielt – alle miteinander“, fand Schmied und wollte nach dem Kantersieg auch keinen einzelnen Akteur hervorheben: „Jeder hat heute seinen Job erfüllt. Ich konnte viel wechseln, ohne dass es irgendwo zu einem Bruch gekommen wäre.“

Nur in den ersten Minuten hatte Lampertheim etwas Probleme, steigerte sich dann aber in der Defensive und legte damit den Grundstein zum Erfolg. „Als wir uns besser auf die Erbacher eingestellt hatten, war das schon die Entscheidung. Heute war der SVE recht leicht auszurechnen“, fand Schmied, dass der Ausfall von Dario Schwiersch bei den Gästen nicht zu kompensieren war. „Damit war vieles auf Paul Buschendorff fokussiert, der uns zwar phasenweise schon Probleme bereitet hat, aber vom Rest kam wenig“, musste der TVL-Coach nicht lange um die Punkte bangen.

Von 9:6 setzte sich Lampertheim auf 16:9 kurz vor der Pause ab und als der Vorsprung im zweiten Abschnitt bis auf 23:13 (37.) angewachsen war, bedeutete dies die Entscheidung. „In der Schlussviertelstunde haben wir dann zwar einige gute Chancen noch ausgelassen, aber das hat die insgesamt stabile, gute Leistung nicht geschmälert“, so Schmied. Gäste-Trainer Jens Becker war natürlich gar nicht einverstanden mit der gezeigten Leistung, sprach im Anschluss von einem blutleeren und emotionslosen Auftritt.

Immerhin kann sich Erbach darauf verlassen, dass die Lampertheimer nicht das Zünglein an der Waage im Abstiegskampf sein wollen. „Wir haben noch andere Team zu spielen, die hinten drin stehen. Da werden wir alles geben“, verspricht Schmied, dem das Derby in Erbach sicherlich auch im wahrsten Sinne des Worts näher liegt, als beispielsweise eine Partie in Rüsselsheim. „Aber letztlich gilt es für uns, unsere Leistung zu bringen und die Runde bestmöglich zu beenden“, so der Coach.

Am Sonntag gegen den Dritten

Das bedeutet für den TVL, dass der aktuelle fünfte Rang wirklich nur das Minimalziel sein soll. Direkt vor den Spargelstädtern liegt Bensheim/Auerbach mit einem Punkt mehr, davor Lorsch auf Rang drei mit drei Zählern Vorsprung. Und genau zu den Klosterstädtern müssen die Lampertheimer am nächsten Sonntag. „Das wird natürlich eine ganz andere Partie. Lorsch ist ein extrem starker Gegner, aber wir fahren auch dorthin, um zwei Punkte zu holen“, gibt sich Schmied kämpferisch.

TVL-Tore: Glanzner (5), Michael Redig (4), Fröhlich, Karb, Eschenauer, König, Gaebler (je 3), Kühr (3/1), Nieter (3/2), Deissler, Lochbühler (je 2). me

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.03.2020