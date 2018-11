TVL geht entspannt ins Heimspiel

Lampertheim.„Das ist ein ganz einfaches Spiel für uns. Wir haben rein gar nichts zu verlieren“, blickt Achim Schmied, Trainer des Handball-Bezirksoberligisten TV Lampertheim, entspannt dem morgigen Heimspiel gegen die HSG Langen entgegen.

Die Gäste kommen um 18 Uhr als ungeschlagener Spitzenreiter in die Jahnhalle, sind mit 17:1 Punkten derzeit das Maß der Dinge in der Liga. „Sie sind deutlich stärker als letzte Runde“, ist Schmied überzeugt. „Die HSG ist wesentlich breiter aufgestellt.“

Lag die Last des Torewerfens in der vergangenen Spielzeit noch auf zwei Schultern, ist die Torgefahr bei Langen inzwischen auf fünf, sechs Akteure verteilt. Die Folge: Mit 313 Toren in neun Spielen und einem Schnitt von fast 35 Treffern pro Partie ist der Tabellenführer kaum zu stoppen. „Da muss bei uns in der Deckung sehr vieles passen und wir brauchen auch etwas Unterstützung vom Glück“, so Schmied, der bis auf Dennis Strubel (krank) und Finn Emmerich (Studium) auf den kompletten Kader zurückgreifen kann.

„Unterschätzen wird uns Langen eher nicht“, befürchtet der Coach, nachdem er mit seinem Team dem Gegner in der vergangenen Spielzeit drei Punkte abgeknöpft hat. „Aber wie gesagt: Die Vorzeichen sind inzwischen andere.“ Chancenlos, auch das betont Schmied, ist Lampertheim natürlich nicht. „Wenn alles passt, dann ist auch gegen Langen was möglich. Wir müssen versuchen, sie unter 30 Toren im Angriff zu halten. Das ist Rüsselsheim beim 29:29-Unentschieden gelungen. Das hat gezeigt, dass auch die HSG verwundbar ist“, würde er das Remis des Liga-Siebten gerne als Blaupause nehmen.

Das morgige Heimspiel ist indes die letzte Partie des Jahres, in dem Lampertheim Punkte abgeben darf. „Danach folgen bis zur Weihnachtspause noch vier Begegnungen, die wir eigentlich allesamt gewinnen müssen“, blickt Schmied schon etwas voraus. „Das könnte uns dann wieder etwas nach oben spülen. Aber Grundvoraussetzung ist, dass wir die nötige Stabilität in der Deckung an den Tag legen und die Einstellung stimmt: Morgen gegen Langen und auch gegen jeden anderen Gegner.“ me

