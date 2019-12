TVL hat hohe Erwartungen an sich selbst

Lampertheim.Im Spitzenspiel der Handball-Bezirksoberliga will der TV Lampertheim zurück in die Spur: Nach zwei Niederlagen in Folge erwarten die Spargelstädter am Sonntag um 18 Uhr den Tabellenzweiten ESG Crumstadt/Goddelau. „Wir werden eine positive Reaktion zeigen“, ist TVL-Trainer Achim Schmied überzeugt.

Im Training wurde die bittere 27:28-Niederlage vom vergangenen Wochenende in Roßdorf aufgearbeitet. Dass man ausgerechnet beim bis dahin punktlosen Schlusslicht unterlag, nagte schon sehr an Spielern und Coach. „Jeder will jetzt zeigen, was er kann. Wir werden gegen Crumstadt mit Sicherheit ein anderes Spiel erleben“, unterstreicht Schmied. Gleichzeitig sieht er die Gäste eher unter Druck als sein Team: „Wir sind als Vierter jetzt vier Zähler hinter Crumstadt und fünf hinter Tabellenführer Langen. Wenn die Crumstädter an Langen dranbleiben will, müssen sie bei uns gewinnen“, erklärt der Trainer, schiebt aber nach: „Wir erwarten natürlich schon etwas von uns, wollen die Punkte behalten.“

Spielmacher in den Griff kriegen

Als Schlüssel zum Sieg sieht Schmied ein gutes Rückzugsverhalten in Verbindung mit einem cleveren Angriffsspiel. „Crumstadt/Goddelaus große Stärke ist das Umschaltspiel. Sie machen extrem viel Tempo aus der eigenen Deckung heraus, bestrafen jeden Fehler des Gegners. Da müssen wir auf der Hut sein“, fordert der TVL-Coach. „Wenn es uns gelingt, etwas Tempo aus dem Spiel zu nehmen und vorne wenige Ballverluste zu produzieren, steigen unsere Chancen deutlich.“

Im Positionsangriff der Gäste hängt indes viel von Mittelmann Christian Pudel ab, der nicht nur Torgefahr ausstrahlt, sondern auch seine Mitspieler in Szene zu setzen weiß. „Er gehört zu den besten Spielmachern der Liga und kann an einem guten Tag ein Spiel alleine gewinnen. Wir müssen schauen, wie er drauf ist und ihn in den Griff bekommen. Aber ich habe mir die Crumstädter angeschaut und bin mir sicher, dass wir das in der Abwehr lösen können“, erklärt Schmied.

Personell sieht es bei den Lampertheimern gut aus: Bis auf Michael Redig und Frederik Saul sind alle Akteure an Bord. Auch bei den beiden Langzeitverletzten ist ein Ende der Verletzungspause absehbar. „Wir rechnen nach der Winterpause damit, dass sie allmählich ins Training einsteigen können“, erklärt der Trainer. Für Torhüter Saul wird am Sonntag wieder Routinier Matthias Hümmer als Backup für Max Griesheimer in den Kader rutschen. me

