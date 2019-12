TVL II fehlen zwei Leistungsträger

Lampertheim.Nur Außenseiterchancen haben am Sonntag (15.30 Uhr) die B-Liga-Handballer des TV Lampertheim in ihrem Heimspiel gegen die HSG Dornheim/Groß-Gerau. „Der A-Liga-Absteiger steht zurecht auf Platz zwei und hat wohl Ambitionen, gleich wieder aufzusteigen“, so TVL-Trainer Stefan Diesterweg, der vor einer „sehr ausgeglichenen Mannschaft“ warnt.

Erschwerend kommt hinzu, dass der TV Lampertheim auf die Leistungsträger Daniel Frei und Dirk Redig verzichten müssen. „Wir haben in den letzten drei Wochen hauptsächlich an unserer Abwehrarbeit gefeilt und ich hoffe, dass wir das nun auch gegen Dornheim zeigen können“, erklärt Diesterweg: „Wir wollen es dem Favoriten auf jeden Fall nicht leicht machen, sondern als Außenseiter versuchen, etwas zu reißen.“ me

