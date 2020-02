TVL II geht die Puste aus

Lampertheim.„Heute haben wir uns selbst um den Sieg gebracht“, ärgerte sich Stefan Diesterweg, Trainer des Handball-B-Ligisten TV Lampertheim, nach der 23:25 (12:9)-Heimniederlage gegen die HSG Bieberau-Modau III. „Eigentlich ist unser Matchplan fast ausgegangen, aber in der Schlussphase fehlten uns die personellen Alternativen, um adäquat wechseln zu können“, so der Coach: „Da sind uns die Körner ausgegangen.“

Lampertheim bestimmte die Partie, führte 9:5 (19.) und 19:13 (42.), doch dann häuften sich die Fehler. Beim 20:19 führte der TVL letztmals, dann traf Bieberau dreimal in Folge zum 22:20 (52.) und kam zum glücklichen Sieg. „Leider waren wir in der Schlussphase auch nicht clever und diszipliniert genug“, monierte Diesterweg, der drei Gegentore in Überzahl und eine Zeitstrafe wegen Meckerns als Knackpunkte für die unnötige Niederlage ansah: „Das darf einfach nicht passieren.“

TVL-Tore: Kern (9), Dirk Redig (5/3), Moßgraber (3), Heiler, Sendner (je 2), Brenner, Steurer (je 1). me

