TVL II geht die Puste aus

Lampertheim.„Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht wider“, ärgerte sich Stefan Diesterweg, Trainer des Handball-B-Ligisten TV Lampertheim II, nach dem 27:37 (17:19) beim verlustpunktfreien Spitzenreiter TV Büttelborn III. „Die Niederlage fiel viel zu deutlich aus. Wir waren einfach zu grün und Büttelborn ist leider gnadenlos effektiv.“

Tatsächlich bestrafte der Primus jeden Fehler der Spargelstädter eiskalt und schraubte dadurch in der zweiten Hälfte seinen Vorsprung deutlich in die Höhe. In den ersten 30 Minuten zeigte Lampertheim laut Diesterweg „eine wirklich gute Leistung“ und agierte mit Büttelborn auf Augenhöhe. Nach dem 7:9 (15.) ging der TVL nach einem Doppelpack von Lukas Heiler beim 11:10 (19.) sogar in Führung – und als es kurz vor der Pause 15:13 für die Gäste stand, rieben sich die Besucher in der Büttelborner Sporthalle verwundert die Augen.

Doch noch vor dem Seitenwechsel drehten die routinierten Gastgeber das Resultat zum 19:17 und setzten sich in der Folge über 22:17 (35.) und 27:42 (47.) noch deutlich zum 37:27-Endstand ab. „Schade, wir hätten uns ein besseres Resultat verdient gehabt“, meinte Diesterweg.

TVL-Tore: Größler (7/6), Kern (6), Heiler, Pfendler (je 4), Lochbühler, Kühr (je 2), Kettler, Sterzel (je 1). me

© Südhessen Morgen, Dienstag, 03.03.2020