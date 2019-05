TVL kann Negativtrend nicht stoppen

Lampertheim.Die F2-Nachwuchsfußballer des TV Lampertheim waren beim Spielfest des FC Starkenburgia Heppenheim zu Gast. Bei schlechten äußeren Bedingungen traten die Youngster im ersten Spiel gegen den JFV Bürstadt an.

Der TVL kam gut in die Begegnung und erspielte sich auch gute Torchancen. Doch die Tore schoss Bürstadt, so dass der JFV am Ende mit 2:0 siegte.

Gegen die dritte Vertretung des JFV Biblis/Nordheim/Wattenheim gelang ein 2:0-Erfolg. Der gegnerische Torwart verhinderte einen höheren Sieg der Lampertheimer.

Im dritten und letzten Spiel ging es gegen den Gastgeber Starkenburgia Heppenheim. Es entwickelte sich ein recht ausgeglichenes Spiel von beiden Seiten. Gegen Ende der Begegnung hatte allerdings die F2 des TVL mehr Spielanteile, konnte aber daraus keinen Nutzen ziehen. Am Ende reichte es nur zu einem 1:1-Unentschieden.

Torhüter kalt erwischt

Die Kreisligabegegnung der C-Jugend gegen den FC Fürth endete mit einer 0:5-Heimniederlage, womit der Negativtrend nicht gestoppt werden konnte.

Mit dem ersten Konter im Spiel kamen die Gäste durch einen Linksschuss des Stürmers aus Fürth zum Führungstreffer. TVL- Torhüter Kern wurde bei dem Schuss kalt erwischt. Die Lampertheimer hatten zwar danach noch einige Möglichkeiten, ein Tor zu erzielen. Die Kicker aus der Spargelstadt scheiterten aber immer wieder am Torhüter der Gäste. In der 20. Minute legte Fürth den zweiten Treffer nach.

Mit diesem knappen Rückstand ging es in die Pause. Nach der Pause scheiterte in der 39. Minute Boll, zuvor vergab Schott bei einem Angriff. Drei Toren des Odenwälder Angreifers besiegelten in der Schlussphase die klare Heimniederlage. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.05.2019