TVL vergibt große Chance

Lampertheim.„Das war ein gebrauchter Tag“, brachte Achim Schmied, Trainer des TV Lampertheim, die 24:29 (12:14)-Heimniederlage gegen die HSG Weschnitztal auf den Punkt. Die Schlappe ist umso ärgerlicher, da sich die Spargelstädter mit einem Sieg nachdrücklich ins Meisterschaftsrennen hätten einschalten können. „Das war eine ganz große Chance“, so Schmied.

So aber wurde die HSG Weschnitztal wieder dem Ruf eines Angstgegners für den TVL gerecht. „Wir wussten, dass wir es mit einer guten Mannschaft zu tun bekommen. Aber es war wie immer gegen die Odenwälder: Wir haben nicht ins Spiel gefunden“, haderte der Lampertheimer Coach. Nach drei Minuten lagen die Gastgeber mit 0:3 hinten, nach elf Minuten hieß es 3:7 (12.). „Wir waren in unserer 5:1-Deckung zu unbeweglich, haben keinen Zugriff bekommen“, bemängelte Schmied. Erst ab Mitte der ersten Hälfte kam Lampertheim etwas besser zum Zug, verkürzte auf 8:9 (19.) und war auch beim 12:14 zur Pause wieder in Schlagdistanz.

Am Wochenende zum Schlusslicht

Nach dem Seitenwechsel versuchte es Schmied dann mit einer 6:0-Deckung, wollte dadurch kompakter stehen, doch der Schuss ging nach hinten los: „Das war noch viel schlechter als die 5:1“, musste er erkennen. Vor allem Weschnitztals Markus Wiegand konnte nun schalten und walten, wie er wollte. Lediglich Matthias Zielonka schaffte es, ihn zu bremsen, sobald Wiegand aber auf einer anderen Position auftauchte, konnte er eklatante Lücken nutzen.

Erst ab der 44. Minute lief es dann wieder etwas besser für die Spargelstädter in der Defensive. „Wir haben es tatsächlich geschafft, vier, fünf Bälle zu erkämpfen“, so Schmied. Doch was seine Spieler dann mit dem Spielgerät anstellten, ließ ihm die Haare zu Berge stehen. Mit Tempo versuchte der TVL nach vorne zu spielen, verlor aber den Ball schon im Aufbau oder die Abschlüsse verfehlten weit ihr Ziel. „Da haben wir uns für unsere Abwehrarbeit leider nicht belohnt“, meinte der Coach: „Damit war schon abzusehen, dass das ganz blöd für uns laufen würde.“

Spätestens als Markus Wiegand sechs Minuten vor dem Ende in Unterzahl zum 27:21 für Weschnitztal traf, war die Niederlage des TVL besiegelt. „Wir haben es dann noch einmal mit einer ganz offenen Abwehr versucht, aber dann kassierten wir gleich eine Zeitstrafe, womit auch das wieder hinfällig war“, schüttelte Schmied ratlos den Kopf: „Egal, was wir versucht haben: Heute hat nichts geklappt und Bonsweiher hat das ganz souverän runtergespielt.“

Auf Seiten der Gäste war man natürlich froh über den Auswärtscoup bei den stark eingeschätzten Lampertheimern: „Uns kam sicherlich entgegen, dass beim TVL Michael Redig verletzt fehlte. Mit ihm hätte das noch einmal anders ausgesehen“, gab HSG-Co-Trainer Kevin Urban zu, zollte aber seiner Mannschaft auch großen Respekt: „Wir haben unsere Linie beibehalten und auch die Fehler der Lampertheimer ausgenutzt.“

„Es ist bitter: Mit einem Heimsieg wären wir bis auf einen Punkt an der Tabellenführung dran gewesen und hätten Weschnitztal gleichzeitig deutlich distanziert. Jetzt haben wir drei Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter Langen und Weschnitztal sitzt uns als Fünfter weiterhin im Nacken“, blickt Schmied enttäuscht auf die Tabelle. „Jetzt muss es unser Anspruch sein, am kommenden Wochenende beim Schlusslicht Roßdorf zu gewinnen und dann am vierten Advent gegen den Tabellenzweiten noch einen Heimsieg nachzulegen.“

TVL-Tore: Glanzner (7), Zielonka (6), Karb (5), König (2), Eschenauer, Deissler, Weiß, Nieter (je 1). me

