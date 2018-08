TVL wieder ohne Lohn

Hanau.Wieder gut gespielt, einen Punktgewinn schon vor Augen, aber am Ende an Kleinigkeiten gescheitert: Der Handball-Landesligist TV Lampertheim hatte bei seinem Gastspiel bei der ambitionierten HSG Hanau mit 29:34 (17:17) das Nachsehen. Durch die dritte Niederlage in Folge rutschen die Spargelstädter auf den viertletzten Rang ab und allmählich fangen die Alarmglocken an zu schrillen.

