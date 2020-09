U18-Juniorinnen sichern sich Meistertitel

Lampertheim.Die Nachwuchsabteilung des TC Lampertheim hat die Medenrunde endgültig abgeschlossen. Zuletzt standen noch drei Spiele auf dem Programm. Mit einem souveränen 5:1-Heimsieg über den TCB Darmstadt 2 sicherten sich die Juniorinnen U18 den Meistertitel in der Bezirksliga A. 12:0 Punkte lautet die makellose Bilanz der Lampertheimerinnen. Drei siegreiche Einzel von Leonie Münzenberger (6:1/6:0), Alisija Hercegovac (6:4/2:6/15:13) und Carlotta Wolf (6:2/6:1) legten den Grundstein zum sechsten Saisonsieg im sechsten Spiel. Pech hatte Amelie Groß (6:7/6:1/9:11). In den Doppeln Münzenberger/Hercegovac (6:4/6:4) und Leonie Strauß/Groß (6:3/6:4) zeigten die Gastgeberinnen nochmals ihre ganze Klasse.

Bei der zweiten Vertretung von BW Bensheim kamen die Juniorinnen U14 des TCL mit 1:5 unter die Räder. 6:6 Punkte in der Endabrechnung bedeuten Platz drei in der Kreisliga A. Die Niederlage bahnte sich bereits in den Einzeln an, lediglich die Lampertheimer Nummer eins Emilija Hercegovac (6:4/6:4) konnte sich behaupten. Lena Brückmann (6:3/1:6/6:10) schaffte es zumindest in den Match-Tiebreak, Mia-Sophie Diesterweg (3:6/3:6) und Lily Zimmer (2:6/1:6) gaben sich in zwei Sätzen geschlagen.

Auch in den Doppeln gab es für die Gäste nichts zu holen. Hercegovac/Diesterweg (6:7/2:6) und Brückmann/Zimmer (2:6/3:6) gaben beide Partien in zwei Sätzen ab.

Ein Erfolgserlebnis blieb auch den Junioren U18 am letzten Spieltag in Erbach versagt. Die Gäste unterlagen mit 1:5, nehmen mit 1:9 Zählern den vorletzten Platz in der Bezirksliga A ein. Manuel Werner (6:1/6:3) holten den Ehrenpunkt für die Lampertheimer.

Ansonsten unterlagen Bennet Engelmann (0:6/0:6), Jan Goliasch (2:6/6:7), Bryan Bowers (2:6/0:6) sowie die Doppel Engelmann/Goliasch (3:6/0:6) und Werner/Bowers (5:7/6:3/8:10). fh

