U18-Juniorinnen vorzeitig Meister

Lampertheim.Nachdem ein Großteil der aktiven Mannschaften des TC Lampertheim (TCL) die Tennissaison bereits beendet hat, bogen nunmehr auch die Jugendteams auf die Zielgerade der Saison ein. Herausragend hierbei die Leistung der Juniorinnen der Altersklasse U18, die im Spitzenspiel der Bezirksliga A den TC Groß-Gerau mit 6:0 demontierten und ihre Siegesserie auf 10:0 Punkten ausbauen konnten. Damit kürten sich die Juniorinnen bereits ein Spieltag vor dem Saisonende zum Meister. Bereits nach den vier Einzelerfolgen von Leonie Münzenberger (6:4/6:2), Leonie Groß (6:3/6:4), Alisija Hercegovac (6:1/6:1) und Leonie Strauß (6:0/6:1) führten die Gastgeberinnen uneinholbar. Amelie Wolf/Groß (6:1/6:2) legten einen Zweisatzsieg nach, während die Gegner von Münzenberger/Hercegovac (6:1) nach dem ersten Satz abbrachen.

Ein weiteres Meisterteam stellt der TCL mit der gemischten U10 in der Kreisliga A. Durch den 6:0-Kantersieg bei der MSG Rimbach/Fürth/Grasellenbach bauten die Gäste ihre Bilanz auf 11:1 Zähler aus. Bis auf ein Unentschieden wurden alle Begegnungen glatt mit 6:0 gewonnen. Nach vier Siegen von Nevio Huy (6:2/6:2), Luisa Brückmann (6:2/6:4), Finn Unger (6:2/6:2) und Tamia Stollhofer (6:2/6:2) war die Partie vorzeitig entschieden. Der Meister hielt die Spannung aber auch in den Doppeln aufrecht und verabschiedete sich mit zwei Siegen von Huy/Unger (6:2/6:2) und Brückmann/Stollhofer (6:3/6:2) standesgemäß.

Platz drei der Kreisliga A festigten die U14-Juniorinnen des TC Lampertheim durch einen 6:0-Sieg über Bickenbach. An Nummer eins musste Emilija Hercegovac (6:2/0:6/12:10) in den Match-Tiebreak. Ansonsten gaben sich die Lampertheimerinnen Lena Brückmann (6:3/6:1), Mia-Sophie Diesterweg (6:2/6:0) und Lily Zimmer (6:1/6:2) in den Einzeln keine Blöse. Auch die Doppel in der Besetzung Hercegovac/Diesterweg (6:1/6:1) und Brückmann/Zimmer (6:4/6:3) wurden eine klare Sache für die Gastgeberinnen.

Das 3:3 der Junioren U12 gegen den Tabellenzweiten Olympia Lorsch bedeutete bereits die dritte Punkteteilung in der Kreisliga A. Mit 7:5 Zählern steht ein dritter Abschlussplatz zu Buche. Verlass war in den Einzeln zunächst nur auf Punktegarant Nevio Huy (6:0/6:0), während Niklas Bauer (1:6/3:6), Phil Jordan (0:6/0:6) und Titus Chiorean (1:6/3:6) leer ausgingen. Wie im gesamten Saisonverlauf zeigte sich das Team dann wieder stark in den Doppeln, holte durch Bauer/Chiorean (2:6/7:6/15:13) und Jordan/Huy (5:7/6:2/10:8) die entscheidenden Punkte.

Das 3:3 im Heimspiel gegen den TC Heppenheim 2 bedeutete den ersten Punktgewinn der Junioren U18 in der Bezirksliga A, die einen Spieltag vor Saisonende den vorletzten Tabellenplatz belegen. Jan Goliasch (6:2/6:3), Luke Radatz (6:2/7:5) sowie Werner/Goliasch (6:1/6:1) zeigten sich für die drei Lampertheimer Punktgewinne verantwortlich. Ohne Erfolgserlebnis blieben Bennet Engelmann (1:6/2:6), Manuel Maul (0:6/0:6) und Engelmann/Radatz (1:6/4:6). fh

