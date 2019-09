Über digitale Umwege zur Lesekultur

Lampertheim.Regelmäßig beklagen Eltern und Pädagogen, Kinder und Jugendliche würden immer seltener Bücher lesen. Dabei gehört das Lesen zu den wichtigen Kulturtechniken, weil es etwa nachhaltig den aktiven Spracherwerb unterstützt, den Wortschatz fördert und die Konzentration schult. Um das Lesen von Kindern und Teenagern daher zu fördern, bietet die Stadtbücherei Lampertheim nun ein sogenanntes Media.Lab in ihren Räumen an.

Eigene Meinung

Im Zuge der Initiative „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ wurden seit dem vergangenen Jahr 100 solcher „Media.Labs“ in den verschiedenen Kinder-und Jugendeinrichtungen der Republik aufgebaut. Die Idee dahinter: Durch das gemeinsame Erarbeiten von Angeboten im Bereich der verschiedenen Medien sind die Jugendlichen auf eine Kommunikation innerhalb der Gruppe angewiesen.

Hierbei müssen sie ihre eigene Meinung vertreten und auch die Ansichten andere Mitstreiter akzeptieren. Auf diese Weise soll die Lese- und Lernbereitschaft gefördert und gestärkt werden, was im Idealfall wiederum einen altersgerechten und qualitativen Umgang mit digitalen und klassischen Medien unterstützt. In den „Media.Labs“ gestalten die Jugendlichen mit unterschiedlichen digitalen Medien eigene Projekte und können an Workshops teilnehmenden Medien, sollen die Jugendlichen dort abgeholt werden, wo ihre tatsächlichen Interessen liegen. Das Angebot von Stadtbücherei und Jugendförderung richtet sich während des gesamten Jahres an die Jugendlichen im Alter von mindestens 12 Jahren und findet in der Bücherei zunächst einmal in der Woche statt, nämlich dienstags von 15 bis 18 Uhr.

Viele Angebote

Bei Bedarf können die Öffnungszeiten für verschiedene Projektarbeiten erweitert werden. Je nach Teilnehmerwunsch können verschiedene Angebote auch in der schulfreien Zeit angeboten werden. Die Stadtbücherei hat zur Einrichtung von der Stiftung Lesen eine umfangreiche Grundausstattung erhalten. Diese besteht aus besonders geeigneten Büchern und Zeitschriftenabonnements, Hörbüchern und Spielen - aber vor allem auch aus digitalen Medien wie beispielsweise Tablets, wie es von der Initiative „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ heißt.

Nach Angaben der Stadt bietet das Media.Lab den Teilnehmern einen Raum für Ideen und Projekte. Vom eigenen Filmdreh’ bis hin zu regelmäßigen Spieletester-Treffen ist alles möglich. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 20.09.2019