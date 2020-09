Überall sind Helfer am Werk

Lampertheim.Es wurde den ganzen Tag gehämmert, gestrichen, gestaltet, musiziert und gepflanzt: Gutgelaunt packten die Lampertheimer Ehrenamtlichen beim Freiwilligentag am Samstag mit an. In der Kernstadt und in Stadtteilen hieß es: „Wir schaffen was.“ Die Spargelstadt glänzte mit 31 Projekten, bei denen die Projektleiter die Ansprechpartner waren und die Fäden zusammenhielten.

Am Morgen war es noch kühl und der Rasen nass, aber die Teilnehmenden am Projekt „Bewegung ist Leben, wir bewegen Lampertheim“ rollten ihre Matten im Stadtpark aus und folgten den Übungen für einen gesunden Körper, die die Projektleiterin Heidi Eichenauer vom Pura Vida Zentrum vormachte.

Auch Bewohner des Agaplesion Dietrich-Bonhoeffer-Hauses beteiligten sich an dem einen oder anderen Bewegungsablauf – soweit es ihnen im Rollstuhl möglich war. Mitglieder des Lions-Clubs Lampertheim, um ihre Präsidentin Karin Salber und Projektleiter Johannes Haefele, fuhren die Senioren durch die Innenstadt. Als nächste Station steuerten sie das Eiscafé Oberfeld an. Es ging weiter über den Wochenmarkt bis hin zur Domkirche

Rund 40 Helfer fassten beim Turnverein 1883 an. „Unser Projekt soll die Jahnhalle wieder strahlen lassen“, erklärte die Aktionsleiterin und Vereinsvorsitzende Sabine Gärtner. Die städtischen Vertreter, der Erste Stadtrat Jens Klingler und Silke Reis vom Fachbereich Ehrenamt und Vereine, brachten noch blaue T-Shirts mit, so dass fast alle Helfer eingekleidet werden konnten. Außerdem teilte Jens Klingler Thermobecher aus. Die Vereinsmitglieder und Eltern strichen die Außenfassade der Sporthalle weiß, zupften Unkraut und reinigten Sportgeräte.

Über den Spielplatz des Odenwaldklubs (OWK) klangen Hammerschläge. Manfred Brechenser, Michael Schmidt und Hans Schlatter reparierten den Sandkasten. „Wir haben auch in der Grünanlage neue Sträucher gesetzt“, berichtete Vorsitzender Horst Schmidt. Derweil hatten die Sozialdemokraten mit ihrem Fraktionsvorsitzenden sowie Vorstandsmitglied beim Odenwaldklub, Marius Schmidt, an drei verschiedenen Stellen – Hüttenfeld, Stadtpark und am renovierten Spargelhäuschen auf der Heide – Panorama-Rahmen für Fotomotive aufgestellt. Unter dem Motto: „Lampertheim hat was – wir setzen es in Szene.“

„Wir sind gut bei der Sache“, schwärmte Vereinsvorsitzende Petra Below von den Naturfreunden. „Wir streichen unsere Grillhütte.“ Da gerade Mittagszeit war, hatte sich die stellvertretende Vorsitzende Susanne Moser auf den Weg zur Metzgerei Blüm gemacht. Sie kam mit gebackenem Fleischkäse am Stück und Brötchen von Schmitt’s Backhaus zurück. „Die Essenausgabe hat ganz toll geklappt“, erklärte Moser.

Naschgarten angelegt

Auf dem Areal der ehemaligen Storchenstation arbeiteten die Helfer der Nabu-Gruppe Lampertheim. „Wir sind im Verein nur sechs aktive Naturschützer“, erläuterte Anke Diehlmann. Umso mehr freute sich das Vorstandsmitglied über 14 Helfer. „Und das sind hochmotivierte Leute“, betonte Naturschützer Ralf Gerlach. Die Freiwilligen schlugen sich förmlich durch das Dickicht. Angela Pope setzte die Motorsense ein, um das Gelände vom Gestrüpp freizuschneiden. „Obendrein haben große und kleine Helfer einen Naschgarten für Kinder angelegt. Mit Himbeersträuchern und Erdbeerpflanzen“, so Diehlmann. Es werde ein Zaun aufgestellt, der Wildschweine fernhalten soll.

Beim Kanu-Club 1952 liefen die Renovierungsarbeiten im Jugendraum, der ein Mehrzweckraum werden soll. „Die Kampfsportler arbeiten unter enormer Kraftanwendung Schlag auf Schlag“, sagte Projektleiterin Ulrike Gliem und zeigte auf den vollen Container, den Medert Recycling zur Verfügung gestellt hatte. Die feineren Arbeiten übernahmen die Paddler.

Kraft war auch im Garten der Kita Schwalbennest gefragt. Dort wurde eine Bühne für kleine Künstler gebaut. Richard Ulrich, Tim Jaschke und Andreas Kern bewältigten die handwerklichen Arbeiten. „Kinder haben mit ihren Erzieherinnen und Müttern einen Vorgarten hergerichtet“, erklärte Kita-Leiterin Sabine Graupner.

Auf dem Domplatz waren Schlager zu hören. Projektleiter Helmut Wehe und Karl Thomas, beide Mitglieder der Musiker Initiative Lampertheim, sangen zur Gitarre. Weitere Mitspieler kamen hinzu und machten das Duo zu einer Band.

© Südhessen Morgen, Sonntag, 20.09.2020