Überraschung für Senioren

Lampertheim.Ein fester Termin seit über 30 Jahren ist für den Lions-Club der Besuch des Alten- und Pflegeheims Maria Verkündigung in der Weihnachtszeit. Den Senioren eine Freude bereiten, die Besonderheit des Tages herausstreichen und natürlich ein Zeichen des sozialen Miteinanders setzen, das ist die Leitidee des Clubs über Jahrzehnte hinweg.

Im großen Speisesaal waren fast alle Tische besetzt und die Senioren harrten bei Kaffee und Stollen der kommenden Ereignisse. Die Zeit des Wartens, der Lions-Club war noch eine Etage höher bei den Bettlägerigen, verkürzte man sich, indem man schon mal zum adventlichen Einstimmen die bekannten Weihnachtslieder sang. So erklang „O Tannenbaum, O Tannenbaum“ und das klingende Glöckchen, bis die Protagonisten den Einzug hielten. Vorneweg der Nikolaus (Johannes Häfele), unmittelbar danach ein kleiner Chor mit instrumentaler Begleitung. Anschließend erzählte der Nikolaus eine kleine Weihnachtsgeschichte, bevor wieder weihnachtliche Musik erklang. Joachim Sum an der Gitarre und Henrike Stöckinger an der Querflöte wurden gesanglich unterstützt durch Karin Götz, Margarete Veltmann, Dieter Herb, Bettina Haefele sowie der Vizepräsidentin Karin Salber. Das klingende Glöcklein erklang wieder und diesmal konnten mit der kräftigen Unterstützung durch den Chor alle mitsingen.

Der Nikolaus und Dieter Herb hielten eine Ansprache, als Gastgeschenk hatten sie für jedes Zimmer einen Christusstern dabei. Aber auch eine Geldspende für das Heim gab es wieder. 500 Euro wurden der Heimleiterin Heide Neumann überreicht, die sich für die schöne Tradition des Lions-Club, das Altenheim zu besuchen, und natürlich für die Spende bedankte. In der zweiten Etage werden zurzeit Therapieräume eingerichtet, wo die Heimbewohner nach ihren Neigungen werken oder Spielen können. „Für die Ausstattung werden noch genügend finanzielle Mittel gebraucht, da ist jede Spende hochwillkommen“, berichtet sie. Der Chor sang noch Adventslieder, ehe er sich mit dem Lied „Leise rieselt der Schnee“ von den Senioren verabschiedete. sto

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 12.12.2019