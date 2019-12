Übungsleiterin der Tanzmäuse verabschiedet

Hofheim.Bei der Weihnachtsfeier des TV Hofheim nutzte Turnabteilungsleiterin Ingrid Bamberg den feierlichen Rahmen, mit Margit Kühn eine ganz verdiente Übungsleiterin zu verabschieden. Schweren Herzens gab Kühn nach mehr als 20 Jahren die Leitung der Tanzmäuse aus den Händen.

In das Projekt hatte Kühn viel Herzblut gesteckt, als sie 1994 zurück nach Hofheim und zum Tanzen kam. An die Anfänge erinnert sich Margit Kühn noch ganz genau: Sie hatte sich bei Ingrid Bamberg beschwert, dass für kleinere Kinder nichts in der Art beim TVH angeboten wird. „Du kannst es ja machen“ erhielt sie damals als Antwort- und Margit Kühn machte.

Erfolgsprojekt

„Ich hätte nie gedacht, dass es so einschlägt“ erinnert sich Margit Kühn, die schnell eine Gruppe von mehr als zwölf Kindern um sich scharrte, fast so viele Jungen wie Mädchen. Margit Kühn hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die kleinsten Tänzer des Turnvereins zu begleiten. Zum ersten Auftritt 1996 im Bürgerhaus tanzten die Kleinen zu einem Schlaflied mit Nachthemden und Pyjamas auf der Bühne. Seither fanden die Tanzmäuse eine öffentliche Wahrnehmung bei allerlei Festen wie etwa der Kerbe, Turnschau oder Weihnachtsfeier.

Nachfolge gefunden

„Ich finde, Kinder ab drei Jahren mit reichlich Energie und Bewegungsdrang sind und waren ideale Eleven, da sie noch neugierig auf alles Neue sind“ erklärt Kühn. Bereits vor einigen Jahren dachte Kühn ans Aufhören, da es ihr schwerfiel, neben einem Ganztagsjob noch so viel Energie in ihre Hobbies zu stecken. Da sich aber keine Nachfolge fand, machte sie weiter, um ihr Lebenswerk am Laufen zu halten. Mit Iwona Gschwind und Christiane Dürr sieht die erfahrene Übungsleiterin die Tanzmäuse nunmehr in besten Händen. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 16.12.2019