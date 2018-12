Ulkige Sprüche und ein Zuschauerchor

Lampertheim.Es war ein Abend, der voller Überraschungen steckte: Über Berühmtheiten, ob aus der Kabarettszene oder der Musikgeschichte, berichteten Friedrich „Hacky“ Hackstein und Sängerin Silvia Brown im London Pub. Musikalisch begleitete die beiden die Pianistin Stefanie Titus.

Das Programm aus Musik und Lesung begeisterte die London-Pub-Besucher. Vor allem Mitmachaktionen wie das gemeinsame Singen sorgten für ausgelassene Stimmung. „Es freut mich, dass die Kneipe rappelvoll ist“, sagte Inhaber Hackstein zufrieden. Hackstein gab einige Werke von Willy Astor zu Besten, der als Comedian und brillanter Wortspieler bekannt ist.

„Mir waren im Urlaub auf den Spirituosen, das waren quasi unsere Literwochen“, erklärte er dem Publikum etwa und legte nach: „Beim Strandspaziergang begegneten den Urlaubern, witzig verpackt, die Spirituosen Kümmerling, Ouzo und Bacardi.“ Über die ulkigen Sprüche konnten die Besucher herzhaft lachen. Kurz darauf bereicherten die Musikerinnen das Programm mit weihnachtlichen Liedern und zauberten damit eine besinnliche Atmosphäre. Sängerin Silvia Brown, die schon oft zu Gast im Lampertheimer Pub war, ist besonders der kräftige Zuschauerchor in Erinnerung geblieben: „Wie ich sehe, ist der Pub-Chor wieder vertreten“, scherzte sie. Denn auch dieses Mal konnte Brown auf die Zuschauer zählen, als es wieder einmal darum ging, einen Liedabschnitt mitzusingen. Wie etwa beim Song „Santa Claus Is Coming To Town“ von John Frederick Coots. Und auch das bekannte amerikanische Weihnachtslied „Jingle Bell Rock“ durfte nicht fehlen. Danach ging es mit Dean Martins Lied „That’s Amore“ weiter. Auch der Song „L’Americano“ aus der US-amerikanischen Filmromanze „Es begann in Neapel“ mit Sophia Loren erklang. „In dem Streifen sang sie das Lied zum ersten Mal“, erklärte Brown dem Publikum.

Ein weiterer großer Hit, fuhr die Sängerin fort, sei Michael Holms Lied „Tränen lügen nicht“. Die Melodie entstamme dem Weihnachtslied „When A Child Is Born“, allerdings sei es Holm gewesen, der das Stück mit seinem Hit bekannt gemacht habe. Gefühlvoll summte der Zuschauerchor jetzt die Melodie des Liedes. „Das habt Ihr schön gemacht“, lobte Silvia Brown das Publikum, das bei „Last Christmas“ wieder kräftig mitsang.

