Um die Orgel wird 2021 viel Wind gemacht

Lampertheim.Die Landesmusikräte haben die Orgel zum Instrument des Jahres erklärt. Das soll auch in Lampertheim nicht ohne Folgen bleiben. Schon gar nicht mit einer Orgel, wie sie die Evangelische Lukasgemeinde in der Domkirche aufzubieten hat. Das 2005 erbaute Klangwunder steht deshalb auch im Mittelpunkt eines kirchenmusikalischen Programms, das Kantorin Heike Ittmann konzipiert hat. Und das mit der festen Hoffnung auf eine Zeit nach Corona unterlegt ist.

Vor Pressevertretern auf ihrer Orgelbank sitzend, lässt Heike Ittmann ihre bereits in Kindheitstagen entfachte Begeisterung über die Orgelmusik sprudeln. Von Mozart selbst als „Königin der Instrumente“ tituliert, sei die Orgel zugleich das größte und sperrigste wie technisch komplizierteste Instrument, das obendrein über den höchsten Tonumfang und damit über einen „satten, großen Klang“ verfüge. Wer an einer Orgel spiele, nehme die Rolle eines Dirigenten ein, der ein großes Symphonieorchester leite.

Bekannte Redewendungen dokumentierten, wie sehr die Orgel auch alltagssprachlich etabliert sei: Rhetorische Formeln wie „viel Wind um etwas machen“, „alle Register ziehen“, „mit vollen Zügen“ oder „aus vollem Rohr“ seien aus der Funktion und Bauweise dieses Instruments abgeleitet. 2017 von der Unesco zum Kulturwelterbe ernannt, nehme die Orgelmusik mitsamt dem Orgelbau einen hohen Rang im internationalen kulturellen Spektrum ein. Allein in Deutschland gebe es 50 000 Orgeln und 400 Orgelbaufirmen. Zahlen, mit denen Heike Ittmann die Bedeutung der Orgel als Kulturgut belegt.

Auch an Kuriositäten ist die Welt der Orgel nicht arm, wie Heike Ittmann etwa an der weltweit größten Orgel in Atlantic City illustriert, die mit ihren sieben Manualen und 450 Registern durchaus hohe Anforderungen an jeden Organisten stelle. Die in Deutschland größte Orgel befinde sich im Dom zu Passau. Das längste für Orgel komponierte Stück erklinge in Halberstadt: Der 1996 verstorbene Komponist John Cage habe im Titel vorgegeben, wie das Werk zu spielen ist: „As slow as possible – so langsam wie möglich.“ Nach dem Beginn im Jahr 2000 vergingen jeweils mehrere Jahre, bis es zu einem Klangwechsel komme. Auf diese Weise gingen noch 639 Jahre ins Land, bis 2639 schließlich der finale Ton erklingen solle.

Unterschiedliche Dialekte

Bereits vor 2000 Jahren in Alexandria als erstes, mit Wasserdruck betriebenes Modell entwickelt, ließen sich durchaus unterschiedliche, geografisch verwurzelte „Dialekte“ der Orgel ausmachen. Ein Pfeifeninstrument im Norden verfüge über eine völlig andere Klangsprache als eines im Süden des Landes. Ganz zu schweigen von nationalen Unterschieden.

Die Materialien zum Orgelbau seien im wesentlichen gleich geblieben. Ein Versuch auf EU-Ebene, den Einbau von Bleipfeifen zu verbieten, sei dank des Protestes von Orgelbauern abgewendet worden. Auch an der Vleugels-Orgel in der Domkirche werde nach wie vor getüftelt. Sie sei für weitere drei Register ausgelegt, die in den kommenden Jahren angeschafft werden sollen.

Sollte Corona den Planungen Heike Ittmanns keinen Strich durchs Programm machen, werden in Lampertheim zum Jahr der Orgel folgende Konzerte stattfinden: Orgelmusik für vier Hände und vier Füße am 21. März, die Heike Ittmann zusammen mit der Mainzer Organistin Anna Pikulska präsentieren wird. Der Soloklarinettist im Mannheimer Nationaltheaterorchester, Patrick Koch, ist Ittmanns Duopartner bei einem Konzert am 30. Mai. Und am 27. Juni will die Kantorin mit der Dekanatskantorei ein Konzert für Chor und Orgel aufführen, sofern die Proben hierfür ab März wieder möglich sein sollten. Der Orgelsommer 2021 trägt den Titel „Universum Orgel“ und gibt renommierten Organisten Raum für kreative Konzertprogramme. Auf dem Programm stehen zudem ein Kinder-Orgelkonzert, ein Crossover-Konzert und die Veranstaltung „Orgel – Käse – Weinprobe“ im September. Allesamt Vorhaben, die noch unter Vorbehalt stehen, und die dennoch Hoffnungen auf ein von Verboten und Einschränkungen befreites Leben wecken.

© Südhessen Morgen, Samstag, 16.01.2021