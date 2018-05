Anzeige

Lampertheim.Dringender Handlungsbedarf besteht an den Lampertheimer Grundschulen hinsichtlich der Schülerbetreuung. Deren aktuelle Anzahl an Plätzen wird in den nächsten Jahren nicht mehr ausreichen. Schon im kommenden Schuljahr 2018/19 rechnen die Verantwortlichen an den Schulen und in der Stadtverwaltung damit, dass nicht alle Erstklässler einen Betreuungsplatz bekommen werden, deren Eltern das wünschen.

Dass das so kommen wird, hat die Abstimmung der Stadtverwaltung mit den Kindergärten und den Trägern der Schülerbetreuung in Lampertheim ergeben. An diesem Gespräch waren die Stadt als Träger des Kinderhorts, die Träger der Einrichtungen an den Grundschulen und die Kanu-Akademie beteiligt. Dabei wurde festgestellt, wie viele Kinder in diesem Jahr die Kitas verlassen und welcher Betreuungsbedarf sich daraus ergibt.

Sowohl an der Schillerschule als auch an der Pestalozzischule werden die 75 Betreuungsplätze in Zukunft nicht mehr ausreichen. Beide Schulen wollen ihr Angebot ausweiten und 100 Plätze anbieten. Dafür müssen sie aber aus dem Finanzierungsprogramm „Familienfreundlicher Kreis Bergstraße“ (FKB) in den „Pakt für den Nachmittag“ wechseln, der mit Landesmitteln gefördert wird. Das FKB-Programm finanziert nur Einrichtungen mit bis zu 75 Plätzen. Alle größeren müssen in den Pakt wechseln. Dies ist allerdings nicht kurzfristig möglich, sondern bedarf einer Beantragung und entsprechender Vorlaufzeit, weil es sich dann um ein schulisches Angebot handelt und die Schule die Gesamtverantwortung für Vor- und Nachmittag übernimmt. Während die Betreuung im Rahmen des FKB lediglich Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung bieten muss, ist der „Pakt für den Nachmittag“ ein integriertes Bildungs- und Betreuungsangebot. Hier gibt es zusätzlich Lernzeiten und Förderunterricht, Lehrer werden miteingebunden. Beim Familienfreundlichen Kreis Bergstraße, der auslaufen wird, handelt es sich um ein additives Angebot, das nicht zwingend mit dem Schulvormittag abgestimmt ist. Beide Schulen haben ihr Interesse am Beitritt zum Pakt bereits offiziell bekundet, können aber frühestens zum Schuljahr 2020/21 in diese Finanzierung aufgenommen werden.