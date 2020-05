Umbau nach den Ferien

Neuschloß.Der Umbau der Bushaltestelle an der L 3110 bei Neuschloß ist für die Zeit nach den Sommerferien vorgesehen. Dies teilten Erster Stadtrat Jens Klingler und der Leiter des Fachbereichs Verkehr, Sicherheit und Ordnung bei der Lampertheimer Stadtverwaltung, Uwe Becher, der Bürgerkammer des Stadtteils mit.

Zuvor hatte Kammervorsitzende Carola Biehal auf Verzögerungen und Umplanungen in den vergangenen Jahren hingewiesen. „Für den normalen Bürger ist das nicht nachvollziehbar“, meinte sie mit Blick auf die Gefahren, die mit dem Busein- und ausstieg an der viel befahrenen Landesstraße verbunden seien. Laut Ordnungsamtsleiter Becher sind die für den barrierefreien Umbau vorgesehenen Haushaltsmittel 2018 in den Bau des Kreisels in der Neuschloßstraße geflossen. Der Umbau beziehungsweise die Verlegung der Bushaltestelle in Richtung Hüttenfeld in den Seitenweg vor dem Schloss erfordere zusätzliche bauliche Maßnahmen wie eine busgesteuerte Ampelregelung. Hierdurch seien die geschätzten Kosten von ursprünglich 150 000 auf 260 000 Euro gestiegen. Ein Förderantrag sei neu gestellt worden. Zu rechnen sei mit einem Förderanteil von 80 Prozent. Finanzdezernent Klingler geht jedoch davon aus, dass die Stadt die Investition vorfinanzieren muss. urs

