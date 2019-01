Umbauarbeiten stehen an

Hofheim.Vier Sternsinger aus den Reihen der katholischen Pfarrei St. Michael eröffneten den Neujahrsempfang des Familienzentrums. Gleich danach unterhielt die kleine Nela auf der Zauberharfe die Besucher mit dem Lied „Glück im neuen Jahr“, womit eine perfekte Einstimmung gelang. Heike Kissel-Eltrop, Leiterin des Familienzentrums, war es eine große Freude, im Beisein von Pfarrer Adam Malczyk auf das Jahr 2018 zurückzublicken.

In diesem Jahr wurde im April aus der Kindertagesstätte – durch die Zertifizierung – das Familienzentrum, im Februar wird das Bistumssiegel offiziell überreicht. Kissel-Eltrop verdeutlichte in ihrer kurzen Ansprache, wie sich die Arbeit innerhalb der Einrichtung nicht nur durch ein neues Logo in vielen Bereichen verändert hat. Getreu dem Motto „Wer ein Kind aufnimmt, nimmt eine ganze Familie auf“ wird im Familienzentrum agiert.

Die Kinder selbst und das Team der Erzieherinnen gingen in einem anschaulichen Rückblick auf die Veränderungen in 2018 ein, beginnend mit der Teilnahme am Neujahrsempfang im Canisiushaus, dem Auftritt der „Zappelfüße“ an Fastnacht, der Eröffnung des Drop-In im Mai oder der erstmaligen Altargestaltung an der Fronleichnamsprozession. Nicht zu vergessen das eigene Sommerfest, der Auftritt der Tanzballerinas beim Pfarrfamilienfest, der Installation eines Kindertreffs für die Erst- und Zweitklässler, das Schattenspiel an St. Martin, der eigene Weihnachtsmarkt unter dem Motto „Weihnachtsglanz“ und das abschließende Singen in der Kirche. Darüber hinaus wurden in 2018 Gruppensprecher und der Elternbeirat neu gewählt.

Das bereits bestehende große Angebot innerhalb des Familienzentrums wurde durch Babymassagekurse, einen Englischkurs und Nähkurs erweitert. Gänzlich neu in diesem Jahr ist ein Angebot an jedem zweiten Dienstagnachmittag zu verschiedenen Themen, das am morgigen Dienstag, 29. Januar, beginnt und die Frühförderstelle zum Inhalt hat.

Mit dem Lied „Die Jahresuhr“ und „Hello Happy New Year“ spannten die Kleinen dann den Bogen in die Gegenwart und ins neue Jahr, worüber auch Gerhard Keim als Vertreter des Trägers sprach. „Die Transformation von der Kita hin zum Familienzentrum wirkt sich positiv aus“, stellte Keim fest, womit der gute Ruf weiter manifestiert werden konnte. Keim kündigte für 2019 große Umbauarbeiten am Gebäude an, zusätzliche Räume für eine Mensa werden geschaffen, eine neue Küche installiert, dazu Sanitär- und Lagerräume. Zu zwei Dritteln steht die Finanzierung für die Umbauarbeiten, die während der Schließung in den Sommerferien beginnen und möglichst zum Jahresende abgeschlossen sein sollen.

Zum Abschluss standen erneut die Kinder im Mittelpunkt, als sie anstelle eines Feuerwerks ihre mit Wünschen versehenen Luftballons in den Himmel entsandten. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 28.01.2019