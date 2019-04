Umleitung über Wehrzollhaus

Hofheim.Entgegen einer Anwohnerinformation der Deutschen Bahn teilt die Stadtverwaltung Lampertheim jetzt die offizielle Umleitung während der seit dieser Woche laufenden Umbauarbeiten am Bahnübergang Bahnhofstraße in Hofheim mit. Die Umleitung erfolgt demnach über Wehrzollhaus, B 47 Rosengarten, B 44 Bürstadt/Bobstadt und in die umgekehrte Richtung.

Die Stadtverwaltung bittet Verkehrsteilnehmer darum, nicht die Feldwege als Abkürzung zu nutzen. Die Vollsperrung bestehe bis einschließlich 28. April und nicht wie bisher angenommen bis 26. April, heißt es weiter. Dies sei durch den Bauzeitplan der Deutschen Bahn mitgeteilt worden. Sobald der Bahnübergang Bahnhofstraße L3411 nach den Osterferien wieder freigegeben wird, beginnt die Vollsperrung des Bahnübergangs am verlängerten Bibliser Weg. red

