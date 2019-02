Umstrittener Busverkehr

Neuschloss.Fragen der Verkehrsführung stehen im Mittelpunkt der ersten öffentlichen Sitzung der Bürgerkammer Neuschloß in diesem Jahr. Sie beginnt am Donnerstag, 14. Februar, 19 Uhr, im Bürgersaal am Ahornplatz. Hauptpunkt ist der umstrittene öffentliche Busverkehr im Stadtteil. Erstmals liegt eine offizielle Stellungnahme zu der Frage vor, ob die großen Fahrzeuge weiter durch den Ahornweg rollen sollten oder nicht. Das Regierungspräsidium in Darmstadt hat das Papier verfasst.

Einige Anwohner hatten sich zuvor in der Bürgerkammer darüber beschwert, dass die Busse in zwei engen Kurven teils über den Gehweg fahren müssten. Das sei gefährlich. Daraufhin hatte die Stadtverwaltung stellenweise ein provisorisches Parkverbot eingeführt, damit keine Autos die Busse blockieren. Die Stellungnahme des Regierungspräsidiums wird als wichtig für die Entscheidung erachtet, ob das Parkverbot auf Dauer gilt.

Ergebnisse der Verkehrsschau

Wie kann die Einmündung des Fuß- und Radwegs vom Wacholderweg zur Landesstraße sicherer werden? Welche Möglichkeiten gibt es, Autofahrer an die Tempo-30-Zone zu erinnern? Lässt sich der Unfallschwerpunkt westlich des Waldfriedhofs auf der L 3110 entschärfen? Diesen und weiteren Fragen waren Mitte November Fachleute in einer Verkehrsschau vor Ort nachgegangen. Nun wird die Bürgerkammer die Antworten besprechen.

Auf der Tagesordnung stehen ferner der Kanalgeruch, der geplante Umbau des Waldfriedhofs und der Lichterzug gegen die ICE-Trasse durch den Wald am 1. März. Schließlich berichten die Bürgerinitiative Bila, der Fahrgastbeirat und der Projektbeirat Altlasten über ihre Themen. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 13.02.2019