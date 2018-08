Umweltbewusste Bastler gesucht

Lampertheim.Es ist nur ein Modell von einem Insektenhotel, das die Sozialdemokraten Karl-Heinz Horstfeld und Marius Schmidt bislang in den Händen halten. Während des Freiwilligentages am 15. September wird die SPD Lampertheim eine Maxi-Ausführung bauen und an einer geeigneten Stelle aufstellen.

„Der Ortsverein möchte damit einen weiteren Beitrag zum aktiven Umwelt- und Naturschutz leisten“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Horstfeld. Die Wohnkästen seien nicht nur schön anzusehen, sie dienten auch einem wichtigen Zweck. Denn durch einen zum Teil extremen Eingriff des Menschen in die Natur und durch die moderne Landwirtschaft habe eine Vielzahl an Insekten ihren Lebensraum verloren. Gewerkelt wird auf dem Gelände des Odenwaldclubs. roi

© Südhessen Morgen, Montag, 20.08.2018