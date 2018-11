Umzug durch die Straßen Hüttenfelds

Hüttenfeld.Der Martinsumzug in Hüttenfeld beginnt am Samstag, 10. November, um 17 Uhr in der katholischen Herz-Jesu-Kirche mit einem kleinen „Martinsspiel der Kinder“. Anschließend startet der Laternenumzug durch die Straßen des Stadtteils (Lampertheimer Straße, Hirtenweg, Blumenstraße, Riedstraße, Baumgartenstraße, Alfred-Delp-Straße, Rosenweg, Hirtenweg, Lampertheimer Straße). Allen voran reitet „Sankt Martin zu Pferd“. Das Organisationsteam bittet die Bewohner der jeweiligen Straße eine brennende Kerze an ihr Haus (Fensterbank) zu stellen.

Nach dem Umzug treffen sich Eltern, Großeltern und Kinder im Innenhof des Pater-Delp-Zentrums. Zum Aufwärmen gibt es Kinderpunsch und Glühwein sowie die traditionellen Weckmänner. red

