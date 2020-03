Unangenehme Aufgabe für TVL

Lampertheim.Eine schwierige Mission wartet am Sonntagabend (18 Uhr) auf die Bezirksoberliga-Handballer des TV Lampertheim: Das Team von Trainer Achim Schmied empfängt den abstiegsbedrohten SV Erbach. „Fast die halbe Liga kämpft noch um den Klassenerhalt und die Mannschaften kämpfen natürlich entsprechend“, so der TVL-Coach: „Da muss man von Beginn an den Kampf annehmen und möglichst früh das Kommando übernehmen, um gar keine Zweifel aufkommen zu lassen.“

Aktuell ist Erbach Tabellenelfter, hat 13:23 Punkte auf dem Konto und am vergangenen Wochenende völlig überraschend gegen die SG Arheilgen mit 24:16 gewonnen. „Das sollte uns Warnung genug sein“, erklärt Schmied.

Bei bis zu drei Absteigern – wovon auch der Lampertheimer Trainer ausgeht – hat Erbach nur einen Punkt Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. „Aber die Zähler für den Klassenerhalt sollen sie bitteschön woanders holen“, schiebt der TVL-Trainer nach und fordert von seiner Mannschaft einen Heimsieg. „Auch wenn wir in dieser Runde zu Hause nicht immer überzeugend aufgetreten sind“, will er unter allen Umständen ein weiteres Abrutschen vom aktuellen fünften Platz aus vermeiden.

Dabei rechnet er von Seiten der Gäste mit einigen taktischen Varianten. „Ihr neuer Trainer Jens Becker ist ein ganz erfahrener Coach, der alle Varianten parat hat und sie mit den Erbachern auch schon gespielt hat. Da müssen wir auf alles gefasst sein, auch auf ganze wilde Dinger wie eine offene Manndeckung und Ähnliches“, hat Schmied beobachtet. Und kämpferisch ist der SVE ohnehin immer gefährlich: „Sie werfen im Abstiegskampf alles in die Waagschale – und wenn man sie erst einmal ins Spiel kommen lässt, dann wird es enorm schwer“, warnt der Übungsleiter. Ein besonderes Augenmerk müssen die Spargelstädter auf den Erbacher Haupttorschützen Lukas Müller legen, der immerhin Rang fünf der Torschützenliste der Liga belegt. Dass der beste TVL-Spieler mit Tizian Karb erst auf Rang 19 folgt, ist allerdings eher positiv als negativ zu werden. Es spricht für die Homogenität im Team, schließlich folgen danach mit Zielonka (26.), Nicolas Glanzner (28.) und Benjamin Eschenauer (33.) gleich weitere Lampertheimer. Und der eigentliche Goalgetter Michael Redig wird nach seiner langen Verletzungspause sicherlich auch bald wieder ein paar Plätze gutmachen können.

Einsatz von TVL-Trio fraglich

Derweil plagen die Lampertheimer noch einige personelle Probleme: Tim Pfendler und Matthias Zielonka fielen bei der 31:37-Niederlage in Bensheim am vergangenen Wochenende verletzt aus und konnten auch bislang nicht trainieren. „Ob sie rechtzeitig wieder fit sind, wird sich wohl erst kurzfristig entscheiden“, so Schmied. Zudem steht hinter dem erkrankten Torhüter Frederik Saul noch ein dickes Fragezeichen. me

© Südhessen Morgen, Samstag, 07.03.2020