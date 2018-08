Unangenehme Gefühle einfach wegzaubern

Lampertheim.Beide sind begeisterte Fans der Buchserie um den Zauberlehrling Harry Potter. Da lag die Idee nahe, selbst einmal ein „Zauberbuch“ zu verfassen. Also machten sich die Lampertheimerin Stephanie Ackermann (48) und ihre Kollegin Monika Harsch (50) ans Werk. Es ist bereits die fünfte Zusammenarbeit der beiden Diplom-Pädagoginnen, die sich beruflich die Leitung der Fachberatungsstelle bei sexuellem Missbrauch in Heilbronn teilen. „Es gibt so viele gute Methoden in der Traumapädagogik. Deshalb wollten wir einige davon in einem Buch zusammenstellen“, erklärt Ackermann ihre Motivation für die Veröffentlichung.

Verborgene Kräfte

„Möchtest Du unangenehme Gefühle loswerden, blöde Erinnerungen wegpacken, doofe Gedanken stoppen und Deine verborgenen Kräfte kennenlernen? Dann bist Du hier genau richtig! Herzlich willkommen beim Zauberlehrgang.“ So lauten denn auch die ersten Sätze des Zauberbuchs für alle, „die stark, mutig, klug und neugierig sind und werden wollen“.

Angesprochen werden sollen Kinder zwischen acht und zwölf Jahren, die lesend lernen können, wie sie ihre Gefühle einordnen und regulieren, lästige Gedanken stoppen und unangenehme Bilder in einen Tresor packen können. Alles mithilfe von Zaubersprüchen. Außerdem gibt es die Anleitung, wie man ein Monster-weg-Spray herstellt, sich im Zimmer einen Wohlfühlort einrichtet und einen inneren Begleiter sucht.

„Wir haben das Buch eigentlich für traumatisierte Kinder geschrieben“, berichtet Ackermann. Einige der Testleser seien jedoch ganz normale Kinder aus dem Bekanntenkreis gewesen. „Wir waren überrascht, wie gut das Buch auch bei ihnen ankam. Deshalb ist es jetzt einfach ein Buch für die großen und kleinen Krisen der Kindheit geworden, die jedes Kind einmal durchlebt.“ Denn wer hat nicht einmal mit seinen Gefühlen zu kämpfen oder möchte etwas, das ihm Angst macht, einfach so verzaubern, dass es darüber lachen kann? red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 23.08.2018