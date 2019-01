Unbekannter überfällt Spielcasino

Hofheim.Am frühen Sonntagmorgen gegen 3.15 Uhr wurde ein Spielcasino in der Bensheimer Straße in Hofheim überfallen. Dies teilte die Polizei gestern mit. Ein maskierter Mann betrat die Spielhalle und forderte unter Vorhalten einer Pistole von dem alleine anwesenden Angestellten die Herausgabe der Tageseinnahmen.

Nachdem der Ganove das ihm übergebene Bargeld von wenigen hundert Euro in einer roten Plastiktüte verstaut hatte, verließ er das Casino zu Fuß und flüchtete in unbekannte Richtung. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 20 bis 25 Jahre alten und etwa 1,75 Meter großen Mann gehandelt haben, so der Polizeibericht. Er habe akzentfrei deutsch gesprochen. Bekleidet war der Täter mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose. Weiterhin trug der Räuber eine orangefarbene Maske.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Südhessen hat nach eigenen Angaben die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. pol

© Südhessen Morgen, Montag, 28.01.2019