Lampertheim.Unbewältigte Trauer lastet oft wie ein Stein auf der Seele. Was an Trauerreaktionen normal, was zulässig und was belastend ist, darüber referiert und diskutiert am morgigen Mittwoch, 19 Uhr, Gaby Weiß-Szpera im Agaplesion Dietrich Bonhoeffer Haus Lampertheim, Hospitalstraße 1, im Rahmen der Vortragsreihe „Pflege und Medizin im Dialog“. Der Eintritt ist frei.

Wer einen Menschen aus seiner engeren Umgebung verliert, trauert. Das Bewusstsein des bevorstehenden Todes löst sowohl bei den Sterbenden als auch bei den Angehörigen unterschiedliche Reaktionen aus. So kommt es zu vorweggenommener Trauer, verschleppter Trauer, Gefühlen des Dankes und der Erleichterung – und hinterher oft ein schlechtes Gewissen, weil die Betroffenen sich fragen, ob sie diese Gefühle überhaupt zulassen dürfen.

Gaby Weiß-Szpera ist Koordinatorin, Trauerbegleiterin und pflegerische Schmerzexpertin der Hospizinitiative im Ried. Das Dietrich Bonhoeffer Haus kooperiert seit Jahren mit der Hospizinitiative im Ried. red