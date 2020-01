Unerwarteter Sieg sichert den Klassenerhalt

Hüttenfeld.Mit dem Wettkampf gegen die PSG Zwingenberg liegt ein spannendes Match hinter der Luftgewehrmannschaft der SG Hüttenfeld (SGH).

Da das Team nach dem vorigen Wettkampf auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht und damit als Absteiger gesetzt war, blieb nur noch eine Chance, den Klassenerhalt zu sichern. Dazu musste ein Sieg gegen die PSG Zwingenberg her – kein leichtes Unterfangen. Bis zur Addition der Ergebnisse blieb es spannend, doch am Ende war das schier Unvorstellbare geschafft: Mit 1439:1433 Ringen konnte das Team um Mannschaftsführer Helmut Günther die notwendigen zwei Tabellenpunkte gewinnen, die zum Punktgleichstand mit dem SV Fürth notwendig waren.

Ringverhältnis vergleichen

Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich aus dem Ringverhältnis über die Platzierung. Da die SGH ihren Heimkampf gegen Fürth mit 38 Ringen gewonnen und in Fürth mit nur fünf Ringen verloren hat, lautete das Ergebnis des direkten Vergleichs 2858:2825. Sollte es jetzt nicht dazu kommen, dass es zwei Absteiger geben muss, ist den Hüttenfeldern der Verbleib in der Kreisklasse gesichert. Den Sieg verdankt die Mannschaft der Leistung von Cornelius Schürer, der mit 372 Ringen Mannschaftsbester wurde. Trinity Eckhardt und Karina Hahl folgten mit jeweils 357 Ringen. Helmut Günther traf erfolgreich 353 Ringe. Nachwuchsschütze Justas Vitkunas erzielte als Ersatz 346 Ringe. Weniger zufrieden war Schülerin Timea Schneider mit 159 Ringen im 20-Schuss-Programm. Bester Schütze der Begegnung wurde für die Zwingenberger Richard Gunkel mit 380 Ringen.

Heute startet die neue Runde

Nachdem mit diesem Wettkampf die offizielle Runde im Schützenbezirk beendet ist, startet nun die 19. Frühjahrsrunde für Luftdruckschützen. In diesem Jahr wird auf sechs Schießständen in der Region geschossen. Start ist bereits am heutigen Freitag mit dem ersten Wettkampf in Rittenweier. Alle Sportschützen aus der Region können daran ohne Voranmeldung teilnehmen. gün

