Unfall wegen Unachtsamkeit

Lampertheim.Zwei Autofahrer sind nach einem Unfall am Donnerstagabend auf der Bürstädter Straße mit leichten Verletzungen ins Kreiskrankenhaus nach Heppenheim gebracht worden. Dies teilte die Polizei Lampertheim auf Anfrage des Südhessen Morgen mit. Der Unfall ereignete sich kurz vor 19 Uhr in Höhe von Haus Nummer 75. Eine 48-Jährige aus Biblis befuhr zu diesem Zeitpunkt die Straße in Richtung Andreasstraße, als ein 26-jähriger Lampertheimer mit seinem Auto in den Gegenverkehr geriet und mit ihrem Wagen zusammen-stieß. „Unachtsamkeit“ nennt die Polizei als Ursache. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei mit 7000 Euro beziffert. swa (Bild: Nix)

