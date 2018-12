Unfallzeugen gesucht

Lampertheim.Am Samstag, 1. Dezember, hat sich nach Polizeiangaben gegen 9.30 Uhr in der Wormser Straße ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei stieß ein Autofahrer mit einer Fahrradfahrerin zusammen. Diese befand sich mit ihrem Fahrrad an einer Ampelanlage und wollte bei Grün die Wormser Straße überqueren. Der Autofahrer, der auf der Wormser Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war, übersah das für ihn geltende Rotlicht und kollidierte mit der Fahrradfahrerin. Die Frau erlitt durch den Zusammenstoß nicht unerhebliche Verletzungen. Der Autofahrer verließ nach der Kollision unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter Telefon 06206/9 44 00 in Verbindung zu setzen. pol

