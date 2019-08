Ungebetene Gäste

Lampertheim.Ein Wohnhaus in der Neuen Schulstraße geriet am Samstag in der Zeit zwischen 20.30 und 23 Uhr ins Visier von Kriminellen. Die Täter drangen durch die Eingangstür in das Gebäude ein und öffneten dort mehrere Schubladen. Ihnen fielen mehrere hundert Euro in die Hände.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag, 3. August, 5.30 Uhr, und Sonntag, 4. August, 2 Uhr, an der Wormser Straße. Dort schlugen die ungebetenen Besucher das Fenster eines Einfamilienhauses ein und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Anschließend durchwühlten die Unbekannten mehrere Zimmer auf der Suche nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten unter anderem Schmuck und Geld. pol

