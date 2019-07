Lampertheim.Auch in Lampertheim schlug das Wetter am Wochenende manche Kapriole. In der Nacht zum Sonntag gab es schwere Gewitter, ebenso am Sonntagnachmittag. Bis Redaktionsschluss lagen jedoch keine Berichte über etwaige Unwetterschäden oder größere Feuerwehreinsätze vor. Unser Bild entstand am Samstag, als sich am Lampertheimer Himmel dieses bizarre Wolken-Ungetüm zusammenbraute. Unseren Fotografen erinnerte es an ein „Happy Hippo“. / lex

© Südhessen Morgen, Montag, 29.07.2019