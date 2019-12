Ungelöste Probleme

Es ist kein neues Jahrtausend, auch kein neues Jahrhundert. Lediglich ein neues Jahrzehnt, auf das Lampertheim zugeht. Dennoch mischte SPD-Fraktionschef Marius Schmidt in seine Haushaltsrede reichlich Pathos. Dem jungen Kommunalpolitiker ist ein gewisser rhetorischer Überschwang zu eigen; aber er hat durchaus Grund, mit breiter Brust aufzutreten. Auch unter seiner Regie hat die sozialliberale Koalition in Lampertheim politischen Gestaltungswillen realisiert. Deutliche Spuren hiervon finden sich auch im neuen Haushaltsplan.

Während die Christdemokraten mit ihrem schlecht begründeten Antrag auf Aufstockung des Ordnungsamts-Personals erwartungsgemäß scheiterte, konnten die Grünen Akzente setzen. So auf ihrem Kerngebiet, der Ökologie und der Energiepolitik. Hier darf man in Zukunft weitere konstruktive Vorschläge erwarten. Dass die parlamentarische Mehrheit die Opposition nicht von vornherein blockiert, ist am Freitagabend deutlich geworden.

Ungelöst bleibt indes das Problem der defizitären Verkehrsüberwachung und der Sicherheitskontrolle. Ebenso das kostenträchtige Verhältnis zwischen zunehmenden Aufgaben und erhöhtem Personalbedarf in der Verwaltung. Gerade dort, wo er am nötigsten scheint – im Bauamt –, herrscht Mangel. Davon betroffen sind verschiedene Großprojekte wie der Stadtumbau oder die Sanierung der Infrastruktur respektive der Abwasserkanäle.

Dass die Grünen zur Gegenfinanzierung ihrer Personalpläne beim Ordnungsamt die Stelle des Wirtschaftsförderers beim Stadtmarketing streichen wollten, signalisiert einen akuten Gesprächsbedarf.

