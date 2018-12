Ungewöhnliche Begegnungen und letzte Geschenke

Lampertheim.Das Bürstädter Duo District Lounge stimmte den Hit „Angels“ im Modeladen Me & More an und schon öffnete sich die Tür und zwei Engel traten herein: Emily und Stella, die Lose verkauften, um mit dem Erlös Kinderbetreuungseinrichtungen in Lampertheim zu unterstützen. Während des Candlelight-Shoppings, einer Veranstaltung des Stadtmarketings mit den teilnehmenden Geschäften, konnte es schon zu solch ungewöhnlichen Begegnungen kommen. Zahlreiche Spargelstädter und ihre Gäste waren zum Staunen, Schauen, Kaufen und Feiern in die Innenstadt gekommen.

Das Wetter am Freitagabend war stürmisch und kam den Geschäftsleuten zugute. Denn die Besucher hielten sich weniger im Freien auf, sondern lieber in den Läden. Dort lockten Schnäppchen und Unterhaltung bis 23 Uhr.

Mädelsabend in der Innenstadt

Etliche, die noch nach Weihnachtsgeschenken suchten, wurden schnell fündig. Die Lampertheimer steuerten aber auch die festlich geschmückten Geschäfte an, weil sie sich dort mit Bekannten und Freunden verabredet hatten. Im Feinkostgeschäft von Maria und Ivano Maron etwa ließen es sich die Kunden bei italienischen Leckereien gut gehen.

Zahlreiche Frauen nutzten die lange Einkaufsnacht unterdessen für einen Mädelsabend. Im Laden am Dom stand Schmuck hoch im Kurs und auch im Haus der Mode und Geschenke Horlé herrschte Hochbetrieb. Eine Gruppe junger Frauen kaufte dort Kleidung und Weihnachtsdeko. Wie die Bürstädterin Heike Humm, der noch kleine Geschenke für Mutter und Schwiegermutter fehlten.

Im Fotostudio Eichler herrschte reger Andrang beim Hunde-Shooting. Dort standen bereits am frühen Abend Frauchen oder Herrchen mit ihrem vierbeinigen Liebling Schlange. „Das ist eine tolle Idee“, schwärmte beispielsweise Claudia Weidner, die sich mit ihrem Golden Retriever Kayo fotografieren ließ.

In der Boutique Binara Moda und im Schuhladen Theurer kaufte Regina Gabler ein und beschenkte sich mit einem neuen Outfit selbst. Lektüre und Einkaufsgutscheine erwarb Reiner Ihrig in der Bücherkiste. Stefan Diesterweg möchte über die Feiertage für genussvolle Tee-Momente sorgen und ließ sich dafür von Ute Henkelmann im Reformhaus Henkelmann beraten. Anette Kaminski verkaufte im Kundenforum des „Südhessen Morgen“ Tickets für verschiedene Veranstaltungen. Weihnachtliche Wohnaccessoires konnten in Florales am Dom erworben werden.

Weisen erklingen

Derweil zauberten die Tonkünstler der Katholischen Kirchenmusik und der Chor Belcanto mit weihnachtlichen Weisen besinnliche Stimmung vorm Schokoladenhaus Oberfeld. Und wem noch das richtige Styling für die kommenden Feiertage fehlte, ließ sich vom Team des Frisurenwerk CS um Meisterin Sabrina Santamaria in Sachen Frisuren und Make-up beraten. roi

Fotostrecke auf suedhessen-morgen.de

© Südhessen Morgen, Montag, 24.12.2018