Unhaltbare Fernschüsse

Lampertheim.Mit 1:5-Toren unterlag die D1 des TV Lampertheim in der Qualifikation dem JFV Bürstadt. Bürstadt hatte in diesem Spiel die erste Chance nach einem Eckball. TVL-Torwart Nico Schmitt konnte sich gleich zweimal auszeichnen und den Ball klären. Bei weiteren Chancen für Bürstadt nach einem Konter und bei einem Alleingang war das Glück auf Seiten des TVL. Das 0:1 für den JFV war eine Folge der Überlegenheit der Gäste. Einen Nachschuss konnte die Abwehr der Lampertheimer nicht mehr wegschlagen und Nico Schmitt war die Sicht versperrt. Einen Torabschlag zum Gegner konnte der Lampertheimer Schlussmann dann noch selbst klären. Beim 0:2 war er erneut ohne Abwehrchance, als ein Fernschuss der Gäste im Netz landete. Nach einem Eckball für den TVL konterte der Gegner zum 0:3. Die erste richtige Möglichkeit für den TVL leitete Felix Schönberg mit einem gelungenen Zuspiel auf Bruno Martinovic ein, der jedoch an der gegnerischen Abwehr hängenblieb.

Nach der Halbzeit kam der TVL formverbessert aus der Kabine. Den Anschlusstreffer erzielte Erik Engels, nachdem er sich den Ball selbst in der Hälfte der Gäste erobert hatte und unhaltbar einschoß. Beinahe stellten die Bürstädter im Gegenzug den alten Torabstand wieder her, der Treffer wurde jedoch aufgrund einer Abseitsstellung nicht gegeben. TVL-Keeper Nico Schmitt musste dann erneut Kopf und Kragen riskieren, um einen größeren Rückstand zu verhindern. Der TVL hatte zwar noch zwei Gelegenheiten, um das Ergebnis zu verbessern. Bürstadt schraubte den Spielstand jedoch durch zwei weitere Fernschüsse auf 1:5 nach oben. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.09.2019