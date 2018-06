Anzeige

LAMPERTHEIM.„Eigentlich ist das gar nicht möglich“, fand Schulleiterin Gabriele Polzin, „in so kurzer Zeit eine ganz neue Sprache so gut zu lernen, dass man arbeiten gehen kann“. 20 Schüler aus drei Integrationsklassen (InteA) haben es an der Elisabeth-Selbert-Schule aber doch geschafft und nach zwei Jahren zusätzlich zum Zeugnis ein Deutsches Sprachdiplom erhalten. Zehn Schüler erreichten sogar das anerkannte B1-Diplom. Das bescheinigt „selbstständige Sprachverwendung in Alltagssituationen und in Beruf“.

Wie schwer das sei, wisse jeder, der einmal nach zwei Jahren Fremdsprache versuche in diesem Land zu arbeiten, betonte Polzin. „Ich bewundere Ihre Leistung. Seien Sie stolz auf sich!“, schloss die Schulleiterin. Anschließend verliehen die Klassenlehrerinnen Edeltraud Schiertz, Danaiela Grieser und Elke Heinzelmann-Coronell Zeugnisse, Sprachdiplome und eine Rose. Die drei Klassenbesten Ghebreyonas Gehebrehiwet, Beata Kuneva und Shirhossein Azizi erhielten außerdem eine blaue Tasche mit dem Schullogo. Azizi hatte darüber hinaus das Freischwimmerabzeichen in Gold geschafft.

Klassenlehrerin Schiertz schaute auf den gemeinsamen, zweijährigen Weg mit vielen Höhen und Tiefen zurück. „Viele haben uns freiwillig oder unfreiwillig verlassen“, erinnerte sie auch an erste Ablehnungsbescheide, „einige mussten zurück in ihre alte Heimat, andere haben schon einen Job gefunden oder studieren sogar“. Das Credo habe dabei immer gelautet: Nicht aufgeben.