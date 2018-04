Anzeige

Karl Thomas bedankt sich bei der Musiker Initiative Lampertheim (MIL) und cultur communal sowie Helmut Wehe an der Technik. Die Rhythmen von Roy Orbisons „Pretty Woman“ fahren in die Beine der Besucher, und bei „Black Is Black“ von Los Bravos trauen sich die ersten Frauen auf die Tanzfläche vor der Bühne. Für Begeisterung sorgt auch „I Want To Break Free“ von Queen. Tina Turners „Tonight“ singt Keyboarderin Clarissa Buchmann.

„Schepper“ mischt mit

Dann mischt Bernd „Schepper” Schäfer das Bühnengeschehen auf. Treue Connection-Fans kennen die Story, wie Schepper als Jugendlicher die Bühne bei einem Connection Konzert spontan stürmte und eine Gesangseinlage gab. So auch an diesem Abend im Schwanensaal mit seinem eigenen Text zum Song „Hot Love“ von T. Rex. „Ich kenne die Band, seit ich 15 bin“, erklärt Schepper. Seit seinem Bühnensturm hat er oft bei Connection mitgesungen. Als Geburtstagsgast überreicht er nun eine Flasche Asbach Uralt - auch als eine Erinnerung an frühere Zeiten. So eine soll nämlich immer im Probenraum gestanden haben. (roi)

Connection spielt am 21. April, 20 Uhr, in der Siedlerhalle.

© Südhessen Morgen, Freitag, 06.04.2018