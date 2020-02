Unsittliche Berührung

Lampertheim.Ein bislang noch nicht identifizierter Mann hat laut Polizeibericht am Dienstagabend eine 36-jährige Frau in einem Bus nach Worms belästigt. Die Frau habe sich nach ersten Erkenntnissen gegen 23 Uhr in der Linie 646 befunden, als sich der Tatverdächtige hinter sie gesetzt und sie auf unsittliche Weise berührt habe, teilt die Polizei weiter mit. Die Frau habe den Unbekannten zur Rede gestellt, sie sei im Stadtteil Hofheim ausgestiegen und habe die Polizei verständigt.

Im Rahmen der laut Polizei sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter nicht mehr im Bus angetroffen werden. Er soll laut Zeugenaussage etwa 1,75 Meter groß, schlank und dunkelhäutig gewesen sein. Bekleidet war er mit einer schwarzen Daunenjacke mit weißem Emblem auf der Brust und einer dunklen Hose.

Das Kommissariat 10 der Heppenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenaussagen. Wem ist der Beschriebene oder der Vorfall in dem Bus aufgefallen? Die Polizei in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 27.02.2020