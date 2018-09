Unter den Weltbesten

Lampertheim.Schon die Qualifikation für die Olympic Hope Games in Polen war eine tolle Leistung von Simon Specht vom Wassersportverein Lampertheim. Doch bei dem Wettkampf, zu dem 36 Länder antraten, darunter auch Top-Kanu-Nationen wie Ungarn, Weißrussland und Gastgeber Polen, legte der 15-Jährige noch mal gewaltig nach. Am Ende gewann er die Goldmedaille im Zweier über 200 Meter. Außerdem sprangen für ihn ein hervorragender vierter Platz im Einer über 1000 Meter sowie die Silbermedaille über die gleiche Distanz im Vierer heraus.

Die Olympic Hopes Games sind meist stärker besetzt als Weltmeisterschaften, da jede Nation zwei Boote pro Disziplin an den Start bringen darf. Der erste Tag war gleich der härteste für Simon Specht. Fünfmal musste er die 1000-Meter-Strecke absolvieren, um an die ersehnte Medaille zu kommen.

Auch im Einer durfte er an den Start – eine große Ehre, hier das Nationaltrikot tragen zu dürfen. Allerdings ist dieses Rennen auch das mit Abstand schwerste. Simon Specht konnte mit gewohnt guter Vorbereitung die Vorrennen souverän meistern und erreichte das Finale. Damit wären viele bereits zufrieden gewesen, nicht so der Lampertheimer. Er änderte seine Renntaktik, die immer auf einen tollen Endspurt ausgelegt ist, und griff etwas früher an. Bis wenige Meter vor dem Ziel lag er auf dem dritten Rang, doch die Kräfte reichten nicht ganz. Der vierte Platz unter den Besten der Welt ist dennoch einbeachtliches Ergebnis.

Im 1000-Meter-Vierer saß Simon Specht ebenfalls, und er erreichte mit dem Flaggschiff des Deutschen Kanuverbands problemlos das Finale. Das deutsche Boot fuhr unter dem großen Jubel vor Ort und dem der Fans in Lampertheim, die alles im Internet mitverfolgten, zur Silbermedaille.

Von Rückschlägen unbeeindruckt

Am zweiten Tag in Polen wurden die Rennen über 500 Meter absolviert. Simon Specht saß wieder im Vierer und im Vorlauf lief noch alles ordentlich. Im Semifinale konnten die Jungs aber ihr Potenzial nicht abrufen und schieden aus. Von diesem Rückschlag ließ sich der Lampertheimer jedoch nicht lange beeindrucken.

Am letzten Wettkampftag ging es über die 200 Meter. Dass Simon Specht auch hier einen Einsatz bekam, zeigt, dass er auf allen Strecken ein Spitzenathlet ist. Im Zweier fuhr er mit Thorben Illtz vom Ski und Kanuclub Lünen. Auf den 200 Metern kommt es sehr auf den Start an, nicht die ganz große Stärke von Simon Specht. Im Vorlauf ging der auch etwas daneben, dennoch stand am Ende ein Vorlaufsieg mit Bestzeit von allen Läufen.

Im Semifinale hieß es Daumen halten, denn nur zwei Boote erreichten das Finale: wieder kein Problem für das deutsche Boot, und wieder gab es einen Sieg in Bestzeit. Riesenfreude auch in Lampertheim, wo die Handys zu diesem Zeitpunkt schon glühten.

Aber jeder, der sich im Sport auskennt, weiß, dass alle Vorleistungen in einem Finale nicht zählen. Es kommt auf dieses eine Rennen an. Dann die Erlösung: Gold für Simon Specht und Thorben Illtz – und der Jubel kannte keine Grenzen. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.09.2018